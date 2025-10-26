Een patroon dat niemand kan uitleggen: De Bruyne en zijn vreemde geschiedenis met Inter

Een patroon dat niemand kan uitleggen: De Bruyne en zijn vreemde geschiedenis met Inter

Kevin De Bruyne heeft zich opnieuw geblesseerd tegen... Inter Milan. Voor de derde keer tegen dezelfde tegenstander.

Kevin De Bruyne en Inter Milan, het is een verhaal dat bijna altijd slecht afloopt. Drie wedstrijden, drie blessures: een triest record voor de Rode Duivel. Zaterdagavond, kort nadat hij een penalty had gescoord voor Napoli, greep hij naar zijn rechterhamstring en verliet hij het veld.

De Bruyne had net de score geopend en Napoli leek op weg naar een mooie avond, maar de blessure van KDB overschaduwde de zege toch wat. Coach Antonio Conte wisselde hem meteen, zonder risico’s te nemen.

Twee keer in de Champions League

De eerste keer gebeurde het in de Champions League-finale van 2023: De Bruyne moest nog voor rust naar de kant. Manchester City won uiteindelijk met 1-0 dankzij een goal van Rodri, maar de Belg zag het feestje vanaf de bank.

In september 2024 herhaalde het scenario zich tegen dezelfde tegenstander, met dezelfde afloop. Tijdens een groepswedstrijd voelde hij opnieuw pijn aan de hamstring en miste hij vier maanden competitie.

Toeval of pure pech? Eén ding is zeker: De Bruyne is nog nooit gespaard gebleven tegen Inter Milan. 

