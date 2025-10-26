Het zou wel eens heel erg kunnen zijn voor Kevin De Bruyne (en dat had niet gehoeven)

Het zou wel eens heel erg kunnen zijn voor Kevin De Bruyne (en dat had niet gehoeven)
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

We kunnen nu al bijna met zekerheid zeggen dat u in november niet naar Kevin De Bruyne hoeft te zoeken op de lijst van de Rode Duivels. Hij blesseerde zich bij Napoli na het nemen van een penalty. Het is niet de eerste keer dat hij zich aan de hamstrings blesseerde. Zijn tranen zeiden genoeg.

Het moment waarop Kevin De Bruyne zich zaterdagavond blesseerde tegen Inter, had volgens Italiaanse media nooit mogen gebeuren. De Rode Duivel was eigenlijk niet aangeduid als strafschopnemer bij Napoli, maar trainer Antonio Conte zou op het laatste moment hebben ingegrepen.

De penalty kwam er na een lichte duwfout van Mkhitaryan op Di Lorenzo. Terwijl de VAR de fase onderzocht, nam David Neres positie aan de stip. De Braziliaan had de bal vast en leek klaar om te trappen. Maar toen riep Conte plots vanop de zijlijn dat De Bruyne de strafschop moest nemen.

Volgens DAZN-journaliste Federica Zille, aanwezig in het stadion, gebeurde het allemaal in enkele seconden. “Conte begon te roepen: ‘Zeg Kevin dat hij ‘m moet trappen!’ Politano bracht die boodschap over, en De Bruyne nam de bal over van Neres.”

Minstens een maand out?

De Bruyne zette de penalty feilloos om, maar greep meteen daarna naar zijn bil. De Rode Duivel voelde onmiddellijk dat het mis was met de hamstring. Met pijn in de ogen strompelde hij van het veld, en na de match verliet hij het stadion op krukken.

De blessure roept herinneringen op aan 2023, toen De Bruyne meerdere keren kampte met scheuren in dezelfde spier. “Mijn hamstrings waren als een natte keukenhanddoek, op elk moment kon het fout gaan”, zei hij destijds. Een operatie volgde en hield hem toen vier maanden aan de kant.

Bij Napoli vrezen ze nu opnieuw een lange afwezigheid. De medische staf verwacht dat De Bruyne minstens een maand out zal zijn. 

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Inter Milaan
België
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu

Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu

10:00
3
Antonio Conte lijkt beslissing genomen te hebben: Kevin De Bruyne moet zichzelf weer heruitvinden

Antonio Conte lijkt beslissing genomen te hebben: Kevin De Bruyne moet zichzelf weer heruitvinden

17:00
1
Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure

Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure

19:17
2
Marlon Fossey zeer duidelijk na de nederlaag van Standard: "Als dat niet lukt, wordt het een lang seizoen" Interview

Marlon Fossey zeer duidelijk na de nederlaag van Standard: "Als dat niet lukt, wordt het een lang seizoen"

10:30
3
Zorgt groeibriljant Karetsas straks voor wrijving in Genkse kleedkamer?

Zorgt groeibriljant Karetsas straks voor wrijving in Genkse kleedkamer?

10:14
LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?

LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?

10:04
Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben" Reactie

Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben"

09:45
Na Loïs Openda kan nog een andere Rode Duivel naar Juventus

Na Loïs Openda kan nog een andere Rode Duivel naar Juventus

08:40
Real Madrid-spelers bijzonder boos: Lamine Yamal werpt voor El Clasico nog meer olie op het vuur

Real Madrid-spelers bijzonder boos: Lamine Yamal werpt voor El Clasico nog meer olie op het vuur

09:30
1
Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden

Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden

09:00
1
🎥 Dankzij 'topschutter' Ewoud Pletinckx is het nu al 'Mazzu-time' bij Leuven: "Als hij de coach wordt, dan..." Reactie

🎥 Dankzij 'topschutter' Ewoud Pletinckx is het nu al 'Mazzu-time' bij Leuven: "Als hij de coach wordt, dan..."

08:00
Bayern München komt met statement na grote chaos

Bayern München komt met statement na grote chaos

07:30
Fans roepen Besnik Hasi buiten, maar... wie binnen Anderlecht wil/kan dat doen?

Fans roepen Besnik Hasi buiten, maar... wie binnen Anderlecht wil/kan dat doen?

07:00
1
Coach bevestigt: seizoen zit erop voor beste speler van La Louvière

Coach bevestigt: seizoen zit erop voor beste speler van La Louvière

06:30
Mag Zulte Waregem écht dromen van de top-6? Analyse

Mag Zulte Waregem écht dromen van de top-6?

06:00
2
CPL: Club Luik en RWDM zorgen voor knotsgek duel met 7 doelpunten, Beveren bevestigt en Jong Genk verliest

CPL: Club Luik en RWDM zorgen voor knotsgek duel met 7 doelpunten, Beveren bevestigt en Jong Genk verliest

22:31
Mét stevige kers op de taart: Gent blaast 125 kaarsjes uit en blaast en passant zwak Standard helemaal weg

Mét stevige kers op de taart: Gent blaast 125 kaarsjes uit en blaast en passant zwak Standard helemaal weg

22:41
Dender-coach Milkon niet blij met de scheidsrechter na gelijkspel tegen Westerlo

Dender-coach Milkon niet blij met de scheidsrechter na gelijkspel tegen Westerlo

23:00
Westerlo-coach Charaï is duidelijk na teleurstellende gelijkspel tegen Dender: "Daar ben ik echt kwaad voor"

Westerlo-coach Charaï is duidelijk na teleurstellende gelijkspel tegen Dender: "Daar ben ik echt kwaad voor"

22:00
Doelpuntenmaker KV Mechelen heeft amper woorden voor grote ontgoocheling: "Weet niet wat er gebeurd is..." Reactie

Doelpuntenmaker KV Mechelen heeft amper woorden voor grote ontgoocheling: "Weet niet wat er gebeurd is..."

21:30
3
Dender-coach Hayk Milkon verandert volledig van toon na nieuw puntenverlies

Dender-coach Hayk Milkon verandert volledig van toon na nieuw puntenverlies

21:41
📷 🎥 Lekkere boodschap van de supporters: KAA Gent viert verjaardag in stijl

📷 🎥 Lekkere boodschap van de supporters: KAA Gent viert verjaardag in stijl

21:15
9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter

9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter

21:00
2
Derde keer, goede keer: Sébastien Pocognoli boekt eindelijk eerste zege bij AS Monaco

Derde keer, goede keer: Sébastien Pocognoli boekt eindelijk eerste zege bij AS Monaco

21:21
KVM troost zich met derde plek, maar punt is meer waard voor OHL (en Mazzu?) na gelijkmaker in minuut 95

KVM troost zich met derde plek, maar punt is meer waard voor OHL (en Mazzu?) na gelijkmaker in minuut 95

20:16
🎥 Slechts een kwestie van tijd: Felice Mazzu duikt op in de tribunes en trekt alle aandacht bij OH Leuven

🎥 Slechts een kwestie van tijd: Felice Mazzu duikt op in de tribunes en trekt alle aandacht bij OH Leuven

20:30
Wist u... dat Wesley Sonck ook zanger is? "Beter dan scoren"

Wist u... dat Wesley Sonck ook zanger is? "Beter dan scoren"

20:00
Met Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge) als grote held: Sunderland voor stunt van formaat tegen Chelsea

Met Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge) als grote held: Sunderland voor stunt van formaat tegen Chelsea

19:00
Bayern München blinkt opnieuw uit: Kompany & co evenaren historisch record van AC Milan

Bayern München blinkt opnieuw uit: Kompany & co evenaren historisch record van AC Milan

18:30
2
Teleurstelling langs twee kanten: Westerlo en Dender houden elkaar in evenwicht

Teleurstelling langs twee kanten: Westerlo en Dender houden elkaar in evenwicht

17:57
Sven Vandenbroeck blijft rustig na positieve reeks van Zulte Waregem: "Soms is het een valkuil"

Sven Vandenbroeck blijft rustig na positieve reeks van Zulte Waregem: "Soms is het een valkuil"

18:15
Jonas De Roeck overtuigde op deze manier iedereen bij Club Brugge

Jonas De Roeck overtuigde op deze manier iedereen bij Club Brugge

18:00
1
In Nederland maken ze pijnlijke vergelijking: "Ajax dreigt het Anderlecht van Nederland te worden"

In Nederland maken ze pijnlijke vergelijking: "Ajax dreigt het Anderlecht van Nederland te worden"

17:30
2
Ex-Standardspeler krijgt acht (!) wedstrijden schorsing bij nieuwe - Belgische - club

Ex-Standardspeler krijgt acht (!) wedstrijden schorsing bij nieuwe - Belgische - club

16:30
Ex-doelman van Club Brugge na nieuw puntenverlies: "Toeval kan je dat niet meer noemen"

Ex-doelman van Club Brugge na nieuw puntenverlies: "Toeval kan je dat niet meer noemen"

16:15
Kogel is door de kerk: dit wordt de opvolger van David Hubert bij OH Leuven

Kogel is door de kerk: dit wordt de opvolger van David Hubert bij OH Leuven

15:45
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 8
AC Milan AC Milan 2-2 Pisa Pisa
Udinese Udinese 3-2 Lecce Lecce
Parma Parma 0-0 Como Como
Napoli Napoli 3-1 Inter Milaan Inter Milaan
Cremonese Cremonese 1-1 Atalanta Atalanta
Torino Torino 12:30 Genoa Genoa
Hellas Verona Hellas Verona 15:00 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 15:00 AS Roma AS Roma
Fiorentina Fiorentina 18:00 Bologna Bologna
Lazio Lazio 20:45 Juventus Juventus

Nieuwste reacties

DKMA DKMA over Antwerp - Club Brugge: - Johan Vanderstukken Johan Vanderstukken over Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos Negenduuzend Negenduuzend over Marlon Fossey zeer duidelijk na de nederlaag van Standard: "Als dat niet lukt, wordt het een lang seizoen" Kellner Kellner over Nieuwkomer vol lof over Beerschot-coach: "Messoudi was één van de redenen waarom ik kwam" mantoch mantoch over Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu OH boy OH boy over "We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal Johnnie Walker Johnnie Walker over Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment: "Club Brugge thuis, dan kunnen we iets meer" OM-RSCL OM-RSCL over Het zou wel eens heel erg kunnen zijn voor Kevin De Bruyne (en dat had niet gehoeven) M.Suarez M.Suarez over Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden André Coenen André Coenen over KAA Gent - Standard: 4- Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved