Het zou wel eens heel erg kunnen zijn voor Kevin De Bruyne (en dat had niet gehoeven)

We kunnen nu al bijna met zekerheid zeggen dat u in november niet naar Kevin De Bruyne hoeft te zoeken op de lijst van de Rode Duivels. Hij blesseerde zich bij Napoli na het nemen van een penalty. Het is niet de eerste keer dat hij zich aan de hamstrings blesseerde. Zijn tranen zeiden genoeg.

Het moment waarop Kevin De Bruyne zich zaterdagavond blesseerde tegen Inter, had volgens Italiaanse media nooit mogen gebeuren. De Rode Duivel was eigenlijk niet aangeduid als strafschopnemer bij Napoli, maar trainer Antonio Conte zou op het laatste moment hebben ingegrepen.

De penalty kwam er na een lichte duwfout van Mkhitaryan op Di Lorenzo. Terwijl de VAR de fase onderzocht, nam David Neres positie aan de stip. De Braziliaan had de bal vast en leek klaar om te trappen. Maar toen riep Conte plots vanop de zijlijn dat De Bruyne de strafschop moest nemen.

Volgens DAZN-journaliste Federica Zille, aanwezig in het stadion, gebeurde het allemaal in enkele seconden. “Conte begon te roepen: ‘Zeg Kevin dat hij ‘m moet trappen!’ Politano bracht die boodschap over, en De Bruyne nam de bal over van Neres.”

Minstens een maand out?

De Bruyne zette de penalty feilloos om, maar greep meteen daarna naar zijn bil. De Rode Duivel voelde onmiddellijk dat het mis was met de hamstring. Met pijn in de ogen strompelde hij van het veld, en na de match verliet hij het stadion op krukken.





De blessure roept herinneringen op aan 2023, toen De Bruyne meerdere keren kampte met scheuren in dezelfde spier. “Mijn hamstrings waren als een natte keukenhanddoek, op elk moment kon het fout gaan”, zei hij destijds. Een operatie volgde en hield hem toen vier maanden aan de kant.

Bij Napoli vrezen ze nu opnieuw een lange afwezigheid. De medische staf verwacht dat De Bruyne minstens een maand out zal zijn.