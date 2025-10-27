Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

Foto: © photonews

Analist Patrick Goots kijkt uit naar enkele mooie Antwerpse affiches in de komende dagen. Met KV Mechelen - Lierse en Beerschot - Westerlo staan er leuke wedstrijden op het programma in de Croky Cup.

De Antwerpse voetbalsupporter mag zich opmaken voor enkele leuke affiches in de Croky Cup. Op dinsdag is er de derby tussen KV Mechelen en tweedeklasser Lierse. Op donderdag trekt Westerlo naar het Olympisch stadion van Beerschot.

Warme balletjes bij de loting(?)

Analist Patrick Goots laat zijn licht schijnen over die wedstrijden. "Ik denk dat de balletjes warm waren tijdens de loting", zegt Goots al lachend bij Gazet van Antwerpen.  "KV Mechelen tegen Lierse is een superderby, een beetje zoals Antwerp tegen Beerschot.

"Ik zag zondag op de regionale zender RTV al beelden passeren van Lierse-fans die met Bengaals vuur de open training bijwoonden. Het wordt een heel beladen wedstrijd die alle kanten uit kan, maar ik denk dat KV Mechelen het meeste kans maakt. Lierse doet het momenteel niet goed in de Challenger Pro League", blikt Goots vooruit.

Westerlo wacht een moeilijke klus

Ook Beerschot - Westerlo op donderdag zal volgens Goots een mooie partij worden: "Dat Messoudi nog hulptrainer is geweest bij Westerlo maakt deze ontmoeting extra speciaal. Ik geef Beerschot een goede kans om door te stoten. Het voetbal leeft er weer, als je de euforie zag na de late overwinning afgelopen weekend bij Lommel."

"Westerlo zal van goede huize moeten zijn om Beerschot te kloppen", sluit Goots af. Naast die twee Antwerpse onderonsjes is het deze week ook uitkijken naar onder meer Anderlecht - Ninove en Club Brugge - Eendracht Aalst-Lede en KAA Gent - Patro Eisden Maasmechelen.

