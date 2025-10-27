Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

Afgelopen zomer trok Ismaël Baouf de Anderlecht-deur achter zich dicht. Hij trok naar SC Cambuur in de Nederlandse tweede klasse en is er een vaste waarde. Afgelopen maand zat hij met de U20 van Marokko in Chili en won hij het WK.

De voorbije jaren stond Ismaël Baouf gekend als een groot talent in de Anderlecht-jeugd. Des te verrassender was het nieuws dat de jonge Marokkaan deze zomer de Brusselaars verliet voor een avontuur bij het Nederlandse Cambuur.

Met Cambuur staat Baouf voorlopig op de tweede plaats in de tweede afdeling. Op het voorbije WK U20 wist Baouf te imponeren in het team dat uiteindelijk ook het toernooi won.

Baouf in voorselectie Marokko

De prima prestaties van Baouf zijn ook de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui niet ontgaan. Hij heeft de centrale verdediger voor het eerst opgenomen in de voorselectie van het eerste elftal van Marokko. Dat laat Cambuur weten op de clubpagina.

Voor Baouf, die in 2022 bij Anderlecht neerstreek na jarenlang in de jeugdreeksen van Charleroi te hebben gespeeld, gaat het nu bijzonder snel. Mogelijks maakt hij volgende maand dus al zijn debuut voor het A-elftal van Marokko.

Maar dan moet hij natuurlijk wel de definitieve selectie weten te halen. Die wordt binnenkort duidelijk gemaakt. De volgende interlandperiode duurt van 10 tot 18 november. Baouf zal dus nog eventjes geduld moeten hebben.

