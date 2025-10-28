Hoe Club Brugge tegen de wereldkampioen speelde (en het niet zeker is dat Union dat ook nog zal doen)

Hoe Club Brugge tegen de wereldkampioen speelde (en het niet zeker is dat Union dat ook nog zal doen)
Foto: © photonews

Hebt u al gehoord van de 'onofficiële' wereldkampioen? Momenteel is Kosovo de ploeg die de titel mag dragen bij de landenteams, maar ook voor clubteams is er een wereldkampioen. Met momenteel een echte grootmacht die de titel mag claimen.

De manier waarop gerekend wordt is 'simpel'. Om de onofficiële wereldkampioen te worden, moet je de vorige wereldkampioen verslaan. Bij een gelijkspel blijft alles bij het oude, een beetje zoals ook in het boksen het geval is.

Het begon ooit als een grapje van de Schotten in 1967. Toen zij Engeland klopten in een vriendschappelijk duel, noemden ze zich de nieuwe wereldkampioen - omdat Engeland op dat moment wereldkampioen was bij de landenteams.

Kosovo wereldkampioen bij de landenteams

In het begin van de 21e eeuw is er echter echt mee aan de slag gegaan en hebben een aantal mensen de wiskunde gemaakt. Ze zijn begonnen bij de eerste interland in 1873 en hebben zich zo naar onze jaarrekening gewerkt, zoals we eerder al hebben aangegeven.

Kosovo heeft zijn laatste wedstrijd van Zweden gewonnen op 13 oktober en blijft op die manier dus voorlopig de wereldkampioen, al kan dat bij de interlands van november weer gaan keren en zo kan het ook de komende maanden en jaren nog spannend worden.

Eerste tientallen jaren vooral in Engeland (uiteraard)

Dezelfde denkpiste is ook gedaan bij de clubteams. Daarvoor moeten we terug naar 1871, toen de eerste officiële wedstrijd werd gespeeld tussen Upton Park en de Clapham Rovers. De bezoekers wonnen met 0-3 en waren zo de eerste kampioen.

In match twee waren ze hun prijs alweer kwijt aan de Wanderers, die het wel wat langer volhielden alvorens ze hun titel kwijtspeelden aan Oxford University in januari 1874. Tegen 1890 waren we al 164 wedstrijden verder en was Burnley de wereldkampioen.

@normalguyrob Replying to @IsItAboutMyCube? ♬ original sound - NormalGuyRob

De eerste keer dat de prijs naar een ander land dan Engeland ging was in 1958, toen Schalke 04 er met de prijs vandoor ging door de Wolverhampton Wanderers te verslaan met 2-1. Daarna werd de voetbalwereld steeds internationaler en dus ging de prijs richting verschillende landen.

Steeds internationaler wordende erelijst

Ook anno 2025 zitten we opnieuw in Duitsland, al zaten we de voorbije jaren ook onder meer bij MTK Budapest, Kisvarda, Atalanta Bergamo, Napoli en Real Madrid onder meer. Chelsea pakte uiteindelijk over van PSG.

Toen wonnen zij ook de FIFA Club World Cup, waardoor ze eigenlijk tegelijkertijd ook de officiële clubwereldkampioen waren. Sinds september 2025 zijn ze hun prijs echter alweer voor de helft kwijt dankzij de Champions League.

Bayern München nu de wereldkampioen

Op speeldag 1 van de League Phase van het kampioenenbal verloren ze met 3-1 van Bayern München, dat zo de nieuwe onofficiële wereldkampioen is geworden. Een statuut dat ze tot dusver makkelijk vasthouden bij de Duitsers, want ze wonnen al elke match tot dusver dit jaar.

Club Brugge speelde en verloor vorige week dus van de 'wereldkampioen'. De 0-3 van afgelopen weekend van Bayern bij Borussia Mönchengladbach was al de 5399e wedstrijd die werd gespeeld voor deze ranglijst. Iets om ook de komende weken, maanden en jaren in de gaten te houden? Speelt Union in januari ook nog steeds tegen de wereldkampioen? 

Champions League

 Speeldag 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
Barcelona Barcelona 6-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 0-4 Inter Milaan Inter Milaan
Newcastle United Newcastle United 3-0 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-7 PSG PSG
Arsenal Arsenal 4-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 6-2 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 0-2 Manchester City Manchester City
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3-1 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 3-1 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-0 Juventus Juventus
Bayern München Bayern München 4-0 Club Brugge Club Brugge
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 0-0 Tottenham Tottenham
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 2-1 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 0-0 Slavia Praag Slavia Praag
Chelsea Chelsea 5-1 Ajax Ajax

