Niet alleen druk op Stef Wils: Goots ziet grote mentale belasting bij één iemand van Antwerp

Antwerp verloor met 0-1 van Club Brugge en blijft kampen met offensieve en defensieve problemen. Analist Patrick Goots analyseert de situatie rond Vincent Janssen en de bredere malaise binnen de ploeg, waarbij hij wijst op structurele herhaling van fouten.

Vincent Janssen en scorend vermogen

Tijdens de topper van afgelopen weekend kreeg Janssen een uitgelezen kans om Antwerp op voorsprong te brengen. “Die bal van Janssen moest altijd binnen. Hij had Antwerp een nieuw elan kunnen bezorgen en dat besefte hij ook, toen hij in de touwen hing”, stelt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

De spits is volgens hem niet afhankelijk van doelpunten, maar het gemis begint te wegen. Janssen zit intussen tien wedstrijden zonder doelpunt. Een ommekeer is volgens hem ook nodig voor Janssen en de ploeg als geheel.

De problemen beperken zich echter niet tot de aanval. Antwerp slaagt er nauwelijks in om de nul te houden. “Je kunt wel zeggen dat de spitsen niet scoren, maar ook de verdediging houdt de nul niet – één keer nog maar in twaalf matchen”, zegt Goots. Hij merkt op dat dezelfde fouten zich week na week blijven voordoen.

Mentale druk op Vincent Janssen

Janssen draagt sinds het vertrek van Alderweireld de kapiteinsband. Hij is bovendien een van de best betaalde spelers en de enige vaste waarde uit de kampioenenploeg van 2023. Die rol brengt extra verantwoordelijkheid met zich mee. Goots vermoedt dat Janssen zich de huidige situatie aantrekt.

“Vincent was de voorbije jaren goed bevriend met Ritchie De Laet en Toby, maar ook met Stengs en Ekkelenkamp”, stelt hij. De huidige kern bestaat uit veel nieuwe namen, waardoor de vertrouwde connecties zijn verdwenen. Volgens Goots speelt dat mee in de mentale belasting van de spits.

Volg Antwerp - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (29/10).

