Sterke man OH Leuven over ex-coach Hubert: "Het is misschien niet mooi om te zeggen, maar ..."

OH Leuven heeft met Felice Mazzu zijn nieuwe coach beet. Hij volgt David Hubert op, die werd weggekocht door landskampioen Union SG. En daar had ook de sterke man wel wat over te vertellen.

David Hubert vertrok naar Union SG en dus moest er andermaal een nieuwe coach gevonden worden. Die is er nu gevonden met Felice Mazzu.

Kansen lijken belangrijker dan projecten

"Na het vertrek van drie trainers in een jaar is het moeilijk om vandaag te zeggen dat we 100% voor de lange termijn gaan", snapt sportief directeur György Csepregi de huidige toestand in Het Nieuwsblad.

"In de hedendaagse voetbalwereld lijken kansen belangrijker dan projecten", prikte hij duidelijk ook naar David Hubert. Die was niet goed aan het seizoen begonnen met OH Leuven. Is het een goede oplossing voor iedereen dat de titelhouder hem komt weghalen?

Felice Mazzu heeft dingen te bewijzen

"Het is misschien niet mooi om te zeggen, maar uiteindelijk kan zijn vertrek een opluchting zijn, ja. Het is beter voor beide partijen, en het is goed dat we op een goede basis verder kunnen."

Een oplossing die Felice Mazzu terugbrengt naar de zijlijn: "Dit is misschien wel een van zijn laatste kansen om te laten zien waartoe hij in staat is", besluit Csepregi, en hij vindt het goed dat zijn nieuwe coach dingen te bewijzen heeft.