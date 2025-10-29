Wat deden Antwerp, Union, Zulte Waregem en La Louvière naast Club en Genk in de Beker van België?

In de Beker van België stonden op woensdagavond liefst zes wedstrijden op het programma. Daarin werden in totaal niet minder dan 25 doelpunten gescoord. Wie had gehoopt op een aantal verrassingen? Die kwam bedrogen uit - andermaal.

In de Beker van België stonden liefst zes duels op het programma op woensdagavond - dinsdag waren er al vijf, donderdag volgen er nog eens vijf. Daarin deden de eersteklassers het andermaal goed.

Club Brugge liet bijvoorbeeld geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede en won met onder meer twee goals van Cisse Sandra met liefst 6-1. En ook KRC Genk won zijn match tegen RWDM vrij makkelijk met 3-0.

Royal Antwerp FC ook naar de volgende ronde

Royal Antwerp had na een moeilijke strijd in de competitie dringend nood om eens een zorgeloze wedstrijd te beleven. Dat zou tegen KAS Eupen uiteindelijk gaan lukken. Vincent Janssen mocht/moest opnieuw spelen en scoorde snel twee keer.

Hamdaoui maakte er 3-0 van, Busquets milderde nog voor de bezoekers. La Louvière won dan weer met 1-2 bij Heist en mag zo ook de trommels in voor de achtste finales.





Geen problemen voor Union SG en Zulte Waregem

Ook voor Union SG en Zulte Waregem geen problemen in de Beker van België. Bij Essevee speelden onder meer Vossen, Aké en Hedl in de basisploeg. Aké scoorde twee keer, ook Hedl deed de netten trillen in een 1-4 overwinning.

De thuisploeg uit Limburg liet ook mooie dingen zien en verweerde zich kranig, maar kon niet stunten. Union SG had het een helft heel moeilijk, maar kon via onder meer twee goals van (alweer) Kevin Rodriguez toch ook makkelijk Tubeke afhouden.