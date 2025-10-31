Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

Het Belgische voetbal dreigt in een mediacrisis terecht te komen. De gesprekken tussen DAZN, de houder van de uitzendrechten van de Pro League, en de telecomoperatoren zitten muurvast.

Volgens bronnen dicht bij het dossier overweegt DAZN zelfs om zijn contract met de Pro League open te breken of volledig stop te zetten, een scenario dat de clubs financieel hard zou treffen.

Eigen tv-kanaal van de Pro League naar Frans voorbeeld?

In dat geval zouden de Belgische profclubs naar een alternatief grijpen: hun eigen televisiekanaal oprichten, naar het voorbeeld van de Franse Ligue 1. Sportmedia-expert Pierre Maes, auteur van Le business des droits TV du foot, acht die piste realistischer dan velen denken. “Vandaag is het technisch niet moeilijk om een nieuw kanaal te lanceren", legt hij uit in Trends. “Het echte probleem is niet de opstart, maar de inkomsten. Ook de clubs zullen bij de telecombedrijven moeten aankloppen om hun zender rendabel te maken.”

Volgens Maes is de huidige situatie het gevolg van een onwrikbare houding van de telecomoperatoren. “Toen in de zomer duidelijk werd dat de telco’s standvastig bleven in de onderhandelingen, wist ik dat dit richting een heronderhandeling zou gaan. Dat is nu exact wat er gebeurt. Voor de clubs is dat geen goed nieuws, want ze verliezen tijd én geld.”

Als DAZN uiteindelijk uitstapt, lijkt een Pro League TV het meest haalbare noodplan. “De clubs hebben al laten weten dat ze klaarstaan om hun eigen zender te starten", bevestigt Maes. “Zodra de rechten vrijkomen, kan dat heel snel gaan. Met de juiste partners kan zo’n kanaal binnen enkele weken draaien, eventueel nog vóór de start van de playoffs.”

Contract met DAZN moet eerst ontbonden worden

Er is echter één groot obstakel: de rechten liggen momenteel tot 2030 vast bij DAZN. “Zolang dat contract niet wordt ontbonden, kan de Pro League juridisch niets ondernemen", zegt Maes. “Dat is het eerste wat opgelost moet worden. Daarna pas kan men zelf de uitzendrechten commercialiseren.”

Ondertussen kijken de clubs met groeiende ongerustheid naar de toekomst. Het Belgische voetbal heeft al heel wat tv-abonnees verloren, en sommigen zijn overgestapt op illegale IPTV-platformen. “Die mensen terugwinnen wordt een enorme uitdaging", waarschuwt Maes. “Maar als de Pro League haar eigen kanaal goed in de markt zet, zou dat een unieke kans kunnen zijn om de controle over het product eindelijk zelf in handen te nemen.”

