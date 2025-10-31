Pro League kijkt met schrik naar DAZN-beslissing vandaag: "Escalatie van conflict dreigt!"

Pro League kijkt met schrik naar DAZN-beslissing vandaag: "Escalatie van conflict dreigt!"

Vandaag staat een belangrijke dag op de kalender voor het Belgische voetbal. Rechtenhouder DAZN moet een nieuwe betaling uitvoeren aan de Pro League, maar volgens insiders is het allerminst zeker dat die overschrijving ook effectief gebeurt. Een escalatie dreigt...

Sinds het sluiten van het tv-contract is de relatie tussen DAZN en de Pro League er niet rustiger op geworden. Wat begon als een ambitieus mediaproject is intussen geëvolueerd naar een van de meest gespannen samenwerkingen in de geschiedenis van het Belgische profvoetbal.

Betaalt DAZN vandaag?

De kern van het probleem blijft dezelfde: DAZN heeft tot nu toe geen akkoord gevonden met telecomoperatoren zoals Telenet en Proximus om het Belgische voetbal breed te verdelen. Daardoor vindt de streamingdienst dat het huidige contract — goed voor 84 miljoen euro per seizoen — financieel niet meer haalbaar is en wil het minder betalen.

Vandaag moet DAZN nochtans een nieuwe schijf van dat bedrag storten. Maar achter de schermen houden meerdere bronnen er rekening mee dat die betaling uitblijft. Voor de clubs, die sterk afhankelijk zijn van de televisiegelden, zou dat een zware financiële klap betekenen.

DAZN wil meebieden op de Champions League

Dat zou onvermijdelijk leiden tot een escalatie van het conflict", zegt Frank Hendrickx, professor sportrecht aan de KU Leuven bij Sporza. “Niet alleen tussen DAZN en de Pro League, maar ook met alle partijen die betrokken zijn bij het mediaproduct, van clubs en fans tot de bedrijven die instaan voor de productie en captatie van de wedstrijden. Er hangt een heel netwerk van contracten aan vast dat plots onder druk komt te staan.”

Opvallend is dat DAZN wel over aanzienlijke middelen lijkt te beschikken. Zo raakte deze week nog bekend dat het bedrijf overweegt mee te dingen naar de uitzendrechten van de Champions League en zelfs plannen heeft om naar de beurs te trekken. 

