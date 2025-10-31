Lokeren reageert op mogelijke celstraf voor Nainggolan: "Niks nieuws onder de zon"

Bij Lokeren-Temse blijft men opvallend rustig na het nieuws dat Radja Nainggolan opnieuw genoemd wordt in een gerechtelijk dossier rond drugs en witwassen. De voormalige Rode Duivel wordt geconfronteerd met een mogelijke celstraf, maar zijn club kiest duidelijk voor vertrouwen in haar speler.

“Radja is nog niet in beschuldiging gesteld, laat staan veroordeeld", klinkt het bij Lokeren. “In een rechtsstaat geldt het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Hij heeft recht op een eerlijk proces. We gaan niet uit van geruchten of speculaties.”

Beschuldigingen zijn niets nieuws

Voorzitter Hans Van Duysen benadrukt dat het sportieve voor hem momenteel primeert. “We nemen akte van het nieuws en volgen het dossier verder op. Maar op dit moment is het voor ons niet relevant voor zijn voetbalactiviteiten. Radja blijft gewoon deel uitmaken van de spelersgroep en traint zoals altijd met volle inzet", zegt hij in HLN.

De clubleiding van Lokeren ziet het nieuws bovendien niet als een verrassing. “Er is voor ons niets nieuws onder de zon", zegt Van Duysen. “Radja is destijds ook al eens opgepakt, volledig onverwacht, en heeft toen een dag in de cel gezeten. Nadien is hij meteen vrijgelaten. Dat zegt op zich al veel.”

Nainggolan gedraagt zich voorbeeldig bij Lokeren

Toch is men bij Lokeren realistisch. “De vordering van het parket verwondert me niet", gaat Van Duysen verder. “Ze nemen zulke stappen niet zomaar, maar tegelijk moeten we vertrouwen hebben in het gerecht. Laten we niet te snel conclusies trekken.”

Zo blijft de club achter haar ervaren middenvelder staan, ondanks de rumoerige context. “Radja heeft zijn verleden, dat weten we allemaal", besluit Van Duysen. “Maar binnen onze club gedraagt hij zich voorbeeldig. We gaan hem niet laten vallen op basis van onbewezen feiten.”

2e klasse

 Speeldag 12
KSC Lokeren KSC Lokeren 20:00 Francs Borains Francs Borains
Lierse SK Lierse SK 20:00 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 01/11 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 01/11 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 01/11 Luik FC Luik FC
SK Beveren SK Beveren 01/11 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
K Beerschot VA K Beerschot VA 02/11 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 02/11 RSCA Futures RSCA Futures

