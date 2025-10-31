Lokeren reageert op mogelijke celstraf voor Nainggolan: "Niks nieuws onder de zon"

Bij Lokeren-Temse blijft men opvallend rustig na het nieuws dat Radja Nainggolan opnieuw genoemd wordt in een gerechtelijk dossier rond drugs en witwassen. De voormalige Rode Duivel wordt geconfronteerd met een mogelijke celstraf, maar zijn club kiest duidelijk voor vertrouwen in haar speler.

“Radja is nog niet in beschuldiging gesteld, laat staan veroordeeld", klinkt het bij Lokeren. “In een rechtsstaat geldt het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Hij heeft recht op een eerlijk proces. We gaan niet uit van geruchten of speculaties.”

Beschuldigingen zijn niets nieuws

Voorzitter Hans Van Duysen benadrukt dat het sportieve voor hem momenteel primeert. “We nemen akte van het nieuws en volgen het dossier verder op. Maar op dit moment is het voor ons niet relevant voor zijn voetbalactiviteiten. Radja blijft gewoon deel uitmaken van de spelersgroep en traint zoals altijd met volle inzet", zegt hij in HLN.

De clubleiding van Lokeren ziet het nieuws bovendien niet als een verrassing. “Er is voor ons niets nieuws onder de zon", zegt Van Duysen. “Radja is destijds ook al eens opgepakt, volledig onverwacht, en heeft toen een dag in de cel gezeten. Nadien is hij meteen vrijgelaten. Dat zegt op zich al veel.”

Nainggolan gedraagt zich voorbeeldig bij Lokeren

Toch is men bij Lokeren realistisch. “De vordering van het parket verwondert me niet", gaat Van Duysen verder. “Ze nemen zulke stappen niet zomaar, maar tegelijk moeten we vertrouwen hebben in het gerecht. Laten we niet te snel conclusies trekken.”





Zo blijft de club achter haar ervaren middenvelder staan, ondanks de rumoerige context. “Radja heeft zijn verleden, dat weten we allemaal", besluit Van Duysen. “Maar binnen onze club gedraagt hij zich voorbeeldig. We gaan hem niet laten vallen op basis van onbewezen feiten.”