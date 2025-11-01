Hart vasthouden: absolute topspeler is onzeker voor clash met Union SG

Zulte Waregem heeft er opnieuw een goede week opzitten. Het speelde vorig weekend gelijk tegen Cercle Brugge en omzeilde in de Beker van België de klip van Belisia Bilzen. Nu wacht Union SG in het eigen stadion.

"Het was een gevaarlijke midweek, waar we ons vrij goed hebben doorgeslagen. Ik vond ons heel matuur en met een goede focus", aldus coach Sven Vandenbroeck bij Essevee TV over de bekerwedstrijd in Limburg. "En een punt in en tegen Cercle Brugge is altijd goed."

Jeppe Erenbjerg twijfelachtig bij Zulte Waregem

De coach koos er in de Beker van België voor om een aantal andere mensen te laten spelen, om zo ook een paar spelers wat te laten rusten of herstellen.

Tegen Union SG zullen er nog steeds een paar mensen buiten strijd zijn, zoals ook Paugain. "Jeppe Erenbjerg blijft twijfelachtig."

De vele troeven van Union SG

Zonder de topschutter wordt het natuurlijk extra moeilijk tegen Union SG, maar het wordt sowieso zeer lastig tegen een heel sterk team. Dat beseft de coach ook maar al te goed.





Union heeft Vandenbroeck betreft defensieve stabiliteit, duelkracht, mentaliteit en smeerlapjesgedrag. "Daar mogen we ons niet aan laten vangen. Het wordt een interessante wedstrijd, een wedstrijd waarin we moeten nadenken en keuzes maken. We willen hen af en toe in de moeilijkheden brengen."