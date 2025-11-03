Het WK U17 gaat van start: zo kunt u de Jonge Duivels aan het werk zien

Het WK U17 gaat van start: zo kunt u de Jonge Duivels aan het werk zien
Foto: © photonews

Het WK U17 gaat maandag van start. In de namiddag speelt België zijn eerste groepswedstrijd tegen Argentinië. Hier lees je hoe je die wedstrijd kunt volgen.

Het is een grote dag voor onze nationale U17-ploeg, die goed is aangekomen in Qatar en maandag aan haar WK begint. De jonge Duivels nemen het om 15u45 op tegen Argentinië.

Een belangrijke eerste wedstrijd voor Bob Browaeys en zijn spelers, meteen tegen een van de favorieten in de groep. De eerste twee van elke poule stoten door naar de volgende ronde, dus een goede start kan van groot belang zijn.

Waar kan je België volgen op het WK U17?

België behoort tot de meest veelbelovende teams van het toernooi, met het hoogste aantal spelers dat al debuteerde in het profvoetbal, zo’n tiental. Dit belooft uiteraard veel moois, al moeten ze zich nu nog bewijzen op het moment dat telt.

De wedstrijden van onze nationale ploeg zijn te volgen via RTBF Auvio in Wallonië en in de app van Sporza in Vlaanderen. Op VRT1 is de match tegen Argentinië ook zeker te zien op maandag.

Wie ook de andere duels wil bekijken, kan dat gratis doen via de officiële website van de FIFA, waar alle wedstrijden live te zien zijn. Het is alvast een mooie kans om de sterren van morgen aan het werk te zien.

