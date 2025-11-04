📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

De selectie van FC Barcelona verblijft tijdelijk in het Van der Valk Hotel in Oostkamp. Burgemeester Jan de Keyser verwelkomt de ploeg officieel, maar doet tegelijk een oproep aan de bevolking om de rust van spelers en staf te respecteren.

Gemeente benadrukt infrastructuur en samenwerking

De burgemeester van Oostkamp reageerde positief op de komst van de Spaanse topclub. “Als burgemeester heet ik hen van harte welkom in onze gastvrije gemeente”, klinkt het op Facebook. De Keyser benadrukt dat het verblijf van FC Barcelona aantoont dat Oostkamp beschikt over degelijke voorzieningen en een betrouwbare reputatie bij internationale sportorganisaties.

Volgens de burgemeester is het niet de eerste keer dat een grote ploeg voor Oostkamp kiest. Hij noemt het een bevestiging van de kwaliteit van de lokale infrastructuur. De gemeente ziet het als een erkenning van haar inspanningen op vlak van logistiek en organisatie.

Het Van der Valk Hotel werd volledig gereserveerd voor de delegatie van FC Barcelona. De Keyser meldt dat ook de bar, het restaurant en de parking tijdelijk niet toegankelijk zijn voor het publiek. Dit maakt deel uit van een bredere veiligheidsaanpak.

Oproep tot rust en naleving van maatregelen

De burgemeester vraagt uitdrukkelijk om de spelers met rust te laten. “Tegelijk wil ik samen met onze politiezone en veiligheidsdiensten een duidelijke oproep doen: laat de spelers en staf in alle rust hun wedstrijd voorbereiden.”





Er werd een gedetailleerd veiligheidsplan opgesteld. De Keyser stelt dat dit draaiboek “nauwgezet zal worden uitgevoerd, zodat alles ordelijk en veilig verloopt.” De maatregelen zijn bedoeld om de voorbereiding van FC Barcelona niet te verstoren.

Wie hoopte op een ontmoeting met bekende namen zoals Lamine Yamal of Robert Lewandowski, zal teleurgesteld zijn. De burgemeester maakt duidelijk dat het verblijf van de ploeg strikt afgeschermd is. De gemeente Oostkamp vraagt om begrip en medewerking van het publiek. Zijn volledige post kan je hieronder nalezen.