Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

Club Brugge neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen FC Barcelona. De voorbije weken was het in de competitie soms wat magertjes wat blauw-zwart liet zien qua absolute dadendrang, maar de punten lopen wel rustig binnen.

Als we de wedstrijd in de Beker van België tegen amateurclub Eendracht Aalst Lede buiten beschouwing laten, dan doet Club Brugge het de laatste weken wel héél erg zuinig allemaal.

Club Brugge wint vijf keer op rij met één doelpunt verschil in competitie

2-1 tegen Dender, 0-1 bij Antwerp, 0-1 bij OH Leuven, 1-0 tegen Union SG, 1-2 op Standard. Sinds de 5-5 tegen Westerlo pakte blauw-zwart weliswaar 15 op 15, maar het scoorde daarin amper zeven keer en won nooit met meer dan een doelpunt verschil.

Nicky Hayen vat het altijd op dezelfde manier (min of meer) samen: "Het zou beter moeten, maar we hebben er opnieuw drie punten bij." Het valt toch wel op de laatste weken.

Is Club Brugge in spaarmodus?

"Of ze in spaarmodus zijn? Als je een paar dagen later tegen Barcelona moet spelen, dan zou ik ook wel eens denken als het snel 2-0 is tegen Dender", bond Wesley Sonck de kat de bel aan in 90 Minutes.





Volgens Filip Joos was het wel een verschil dat het snel 2-0 was voor Club Brugge, maar ook hij merkte op dat Dender best nog wel wat kansen kreeg om gelijk te maken.