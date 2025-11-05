Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler

Vanavond ontvangt Club Brugge FC Barcelona. Voor één speler van blauw-zwart had een hereniging met de Catalanen bijzonder speciaal geweest.

Toen Ludovit Reis deze zomer bij Club Brugge tekende, viel één lijn op zijn cv onmiddellijk op: FC Barcelona. Na Ferran Jutglà en Victor Barbera (de Spaanse aanvaller die zich vorig seizoen nooit kon doorzetten in de A-ploeg) haalden de Blauw-Zwarten dus opnieuw een ex-Catalaan binnen.

Reis speelde weliswaar nooit één officiële minuut in de eerste ploeg van Barça en bleef steken op 25 optredens met het B-team in de derde klasse. Toch was zijn avontuur in Barcelona niet zonder hoogtepunten. Om te beginnen al bij zijn aankomst.

Sterren in de ogen

Wanneer hij in 2019 bij de Blaugrana tekent, heeft de in Haarlem geboren middenvelder al 45 Eredivisie-wedstrijden op de teller bij FC Groningen en is hij Nederlands U21-international. Barcelona was overtuigd van zijn potentieel en legde drie miljoen euro op tafel. Maar wat nog meer opviel: zijn afkoopsom. Bij de ondertekening werd die door de clubleiding vastgesteld op… 100 miljoen euro.

Hoewel hij tijdens de competitiewedstrijden van het weekend in het B-team speelde, trainde Reis wel regelmatig mee met de A-ploeg, en daar keek hij zijn ogen uit. "Lionel Messi was natuurlijk de meest indrukwekkende. Om dat als jonge speler mee te maken, terwijl je tijdens de trainingen rondom je kijkt… Dat is gewoon ongelooflijk", vertelde hij aan DAZN.





Hij kreeg er een snelcursus toptalent zijn. "Sergio Busquets en Frenkie de Jong waren heel zorgzaam. Ze gaven voortdurend aanwijzingen, zelfs al ging het maar om een kleine stap links of rechts. En als jonge middenvelder kijk je natuurlijk heel aandachtig naar hun manier van spelen."

Helaas voor hem gooide de coronapandemie roet in het eten en werd zijn Catalaanse droom abrupt on hold gezet. Toen het voetbal na die lange onderbreking weer op gang kwam, werd Reis uitgeleend aan VFL Osnabrück in de Duitse tweede klasse. Nochtans had hij die zomer voor het eerst zijn naam op het wedstrijdblad van de A-ploeg zien verschijnen. Maar dat moment zou hij waarschijnlijk liever vergeten, net als heel Barcelona.

Al opgenomen voor de terugwedstrijd tegen Napoli in de achtste finales van de Champions League, nam hij kort daarna opnieuw plaats op de bank tijdens de beruchte 2-8-nederlaag tegen Bayern München. Zittend naast spelers als Ivan Rakitic, Ansu Fati, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé kon hij alleen maar machteloos toekijken hoe Barça zwaar onderuit ging.

Een terugkeer via de grote poort in Catalonië zat er dus niet in, maar zijn uitleenbeurt aan Osnabrück zorgde er wel voor dat hij werd opgemerkt door Hamburger SV, één van de grootmachten in de 2. Bundesliga. Verre van de 100 miljoen afkoopsom die Barcelona ooit voor hem had vastgelegd, verkaste hij uiteindelijk transfervrij naar de Noord-Duitse club. In Hamburg schopte hij het zelfs tot kapitein en hielp hij de ploeg terug naar de Bundesliga.

Van een weerzien had het vanavond eigenlijk ook moeten komen. Toen Ludovit Reis deze zomer bij Club Brugge tekende, kon hij nog niet weten dat de loting van de Champions League Barça naar het Jan Breydelstadion zou sturen. Maar door zijn schouderblessure mist hij de afspraak.

Hij krijgt dus niet de kans om aan de Catalanen te tonen welke stappen hij in Duitsland zette sinds zijn vertrek. Maar reken er maar op dat hij zijn ploegmaats goed zal briefen over Frenkie De Jong en de rest. Zelfs al gaat het soms maar om dat ene kleine metertje links of rechts.