Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal

Joaquin Seys had tegen Barcelona de moeilijke taak om het duel aan te gaan met Lamine Yamal. Seys deed het goed, maar bleef toch met een dubbel gevoel achter.

Dat Lamine Yamal de gevaarlijkste man bij Barcelona zou zijn, was vooraf makkelijk te voorspellen. Joaquin Seys was zijn bewaker en kon vooral in de eerste helft voorkomen dat het Spaanse supertalent zijn stempel kon drukken.

In de tweede helft sloeg Yamal toch toe met een knappe actie en kopte Tzolis ook ongelukkig Tzolis een voorzet van hem binnen. Het bleef zo 3-3 in Jan Byedel en Club pakte dus een puntje tegen Barcelona.

"Met 3-3 tegen Barcelona moet je tevreden zijn", zei Seys achteraf. "We kwamen wel drie keer op voorsprong en dan hoop je dat je die wedstrijd winnend kan afsluiten. Maar het blijft wel Barcelona, we mogen niet klagen."

Seys over zijn wedstrijd tegen Yamal

Hoe was het voor Seys om tegen iemand als Yamal te spelen? "Iedereen weet hoe fenomenaal hij is. Ik wil me graag meten met zo'n spelers, voor mij was het dan ook een bijzondere ervaring."





Toch bleef Seys ook kritisch voor zichzelf en vond hij dat hij ook dingen beter had kunnen doen. "Ik ben niet 100% tevreden over mijn wedstrijd, maar ik denk ook niet dat ik het slecht heb gedaan."