🎥 "Echt?": dit heeft Hans Vanaken te zeggen over eerste selectie van ploegmaat Romeo Vermant

Club Brugge levert deze interlandbreak liefst vier Rode Duivels. Bondscoach Rudi Garcia selecteerde Vanaken, Mechele, Seys én debutant Romeo Vermant. Hans Vanaken reageerde lovend op de keuze.

Bondscoach Rudi Garcia maakte vrijdagnamiddag zijn selectie bekend voor de interlandperiode van november. Deze keer besloot de Fransman om er maar liefst vier spelers van Club Brugge bij te halen met Vanaken, Mechele, Seys en Vermant.

Tijdens een interview met DAZN werd Hans Vanaken opgeroepen. Hij las het bericht voor dat hij ontving. "Je werd opgeroepen voor de nationale ploeg. Check je e-mail voor meer info. KBVB. Dat komt vaneen 8810-nummer", klonk het bij de Brugse aanvoerder.

Hij werd op dat moment ook op de hoogte gesteld van het feit dat Romeo Vermant er voor de eerste keer bij is. "Echt? Dat is een heel mooie selectie voor hem, en het is verdiend. Met het uitvallen van Romelu Lukaku een paar maanden geleden zochten we daar toch nog iemand", gaat Vanaken verder.

Hans Vanaken lijkt blij met de selectie van Romeo Vermant

"Romeo is ook even geblesseerd geweest, maar hij is iemand die heel hard kan werken en heel nuttig is voor een ploeg. Laten we hopen dat hij zich op dat vlak kan bewijzen bij de nationale ploeg."

Toch was een eerste selectie van Vermant geen onderwerp dat echt leefde in de groep. "Ik heb er deze week helemaal niets over gehoord. De vorige keer waren we er iets meer over bezig, dat het toen wel kon omdat het de eerste keer was zonder Romelu. Nu hebben we het er eigenlijk niet over gehad maar hij is er wel bij. Misschien moet je het soms laten rusten en dan komt het wel vanzelf", besluit Vanaken.

