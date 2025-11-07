Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat

Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat
Maandagavond kwamen de acht grootste clubs van België samen in Gent, op uitnodiging van AA Gent-eigenaar Sam Baro, schrijft HLN. Union, Club Brugge, Anderlecht, Antwerp, Genk, Standard, Charleroi en de Buffalo's zelf vormden de zogenaamde 'G8'. 

Centraal op de agenda: de fel besproken competitiehervorming, die nog altijd juridisch betwist wordt. Baro, gastheer van de bijeenkomst in de kantoren van zijn Planet Group, wil de huidige hervorming laten terugdraaien. 

Ineens toch drie dalers?

Volgend seizoen zou de Jupiler Pro League normaal gezien evolueren naar een klassiek kampioenschap met achttien clubs en zonder play-offs, maar dat ziet de Gentse voorzitter absoluut niet zitten. 

Volgens Baro kwam het nieuwe format tot stand via politieke koehandel binnen de Pro League. Het akkoord over achttien clubs werd toen gekoppeld aan de verankering van de beloftenploegen. 

AA Gent is intussen tussenkomende partij bij de klacht van Lokeren-Temse, Seraing en Francs Borains tegen dat principe, dat momenteel onderzocht wordt door zowel het BMA als het BAS.

De uitspraak in dat dossier wordt pas in het voorjaar van 2026 verwacht. Mocht het BAS beslissen dat de hervorming ongeldig is, dreigt er een chaos: mogelijk zouden er dit seizoen plots drie clubs degraderen in plaats van één via barrages. Vandaar dat Baro de grootste clubs nu al rond de tafel bracht, om hun juridische positie te bepalen en eventueel zelf proactief in te grijpen.

Nieuwe top Anderlecht wil play-offs behouden

Tijdens de bijeenkomst vielen er nog geen definitieve beslissingen, maar één ding is duidelijk: de machtsverhoudingen binnen de G8 zijn veranderd. Toen de hervorming begin dit jaar werd goedgekeurd, was Wouter Vandenhaute nog voorzitter van Anderlecht en een uitgesproken voorstander van het afschaffen van de play-offs.

Maar met de wissel van de macht aan de Brusselse top is ook de mening van Anderlecht bijgesteld. De huidige clubleiding zou wél gewonnen zijn voor het behoud van de play-offs, die volgens hen financieel en sportief aantrekkelijk blijven. 

De kaarten liggen daardoor helemaal anders dan enkele maanden geleden en dat maakt de komende maanden cruciaal voor de toekomst van het Belgische competitieformat.

