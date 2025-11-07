Is het jullie ook al opgevallen? Thibaut Courtois speelt al enkele weken met een pleister op de linkerknie

Is het jullie ook al opgevallen? Thibaut Courtois speelt al enkele weken met een pleister op de linkerknie
Thibaut Courtois speelt al enkele weken met een pleister op de linkerknie. Maar waarom doet de Rode Duivel dat?

Is het jullie ook al opgevallen? Thibaut Courtois speelt al enkele weken met een (kleine) pleister of een klein stuk tape op de linkerknie.

Tot op heden is er nog geen communicatie gekomen over de pleister in kwestie. We gingen echter zelf op zoek naar enkele mogelijke redenen.

Extra bescherming en stabiliteit

In 2023 en 2024 kampte Courtois met knieblessures. De eerste keer scheurde de doelman van Real Madrid de voorste kruisband af, bij de tweede blessure ging het om meniscusletsel.

De kans is dan ook héél groot dat Courtois met de pleister speelt om zijn kwetsbare knie te beschermen. Zo'n pleister zorgt immers voor extra bescherming én stabiliteit.

Of gaat het om een wondje? 

Voor alle duidelijkheid: dit is niét bevestigd door Courtois of Real Madrid. Of zou het toch om een wondje gaan? We gaan hem hem tijdens de volgende interlandperiode gewoon vragen.

