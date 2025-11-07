'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

Ajax onderzoekt momenteel mogelijke opvolgers voor John Heitinga, die recent werd ontslagen als hoofdtrainer. Eén van de namen die intern circuleert, is die van de Belgische coach Philippe Clement, momenteel zonder club sinds zijn vertrek bij Rangers FC.

Philippe Clement in beeld bij Ajax

Volgens informatie van Het Laatste Nieuws heeft Ajax na het ontslag van Heitinga contact opgenomen met de entourage van Clement. De club zou zich hebben geïnformeerd over zijn beschikbaarheid en situatie. Clement zit sinds februari zonder werkgever, nadat hij werd ontslagen bij Rangers FC in Schotland. Daarvoor was hij actief bij Club Brugge, waar hij meerdere landstitels behaalde.

Na zijn passage bij Club Brugge en een intermezzo in Monaco trok Clement naar Glasgow, waar hij in de zomer van 2022 aan de slag ging bij Rangers. Zijn periode daar eindigde vroegtijdig, waarna hij sindsdien niet opnieuw werd aangesteld als hoofdtrainer. Sindsdien werd hij al genoemd bij diverse clubs, waaronder enkele uit Frankrijk en België, maar tot op heden kwam het niet tot een nieuwe aanstelling.

Ten Hag blijft eerste keuze

Hoewel Clement op de lijst staat, is hij niet de eerste keuze van Ajax. De club mikt in eerste instantie op Erik ten Hag, die tussen 2017 en 2022 al hoofdcoach was in Amsterdam. Ten Hag zit momenteel zonder job, na zijn ontslag bij Leverkusen.

Clement geldt in dat scenario als één van de opties. Er zijn op dit moment echter nog geen gesprekken gepland tussen Ajax en onze landgenoot, zo voegt de krant eraan toe. De club houdt voorlopig meerdere pistes open en wacht verdere ontwikkelingen af.

Ervaring en beschikbaarheid als troef

De interesse in Clement lijkt vooral ingegeven door zijn internationale ervaring en het feit dat hij momenteel beschikbaar is. Zijn prestaties bij Club Brugge en eerdere Belgische clubs hebben hem een reputatie bezorgd als stabiele en resultaatgerichte coach. Ook zijn buitenlandse ervaring bij Monaco en Rangers wordt meegewogen.

Ajax zal in de komende weken verdere stappen zetten in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Of Clement daadwerkelijk in aanmerking komt, hangt af van het verloop van de gesprekken met andere kandidaten. Tot dan blijft zijn naam één van de mogelijkheden binnen het bredere selectieproces.

