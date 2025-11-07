Van der Elst looft smaakmaker Club Brugge: "Hij kan op elk niveau mee"

Lorenz Lomme
| Reageer
Van der Elst looft smaakmaker Club Brugge: "Hij kan op elk niveau mee"
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5845

Club Brugge zette deze week het Belgische voetbal opnieuw op de kaart in Europa. Blauw-Zwart plaatste zijn voet naast die van het grote FC Barcelona en had zelfs meer verdiend dan 3-3. Club telde verschillende uitblinkers, maar Franky van der Elst zingt vooral de lof van één man in het bijzonder.

Barça zag bij momenten stevig af in het Jan Breydel-stadion. Club liet het initiatief aan de bezoekers, maar counterde scherp en naar hartenlust. Vooral Carlos Forbs was daarbij een stevig wapen. De pijlsnelle winger was goed voor de assist bij de 1-0 van Tresoldi en maakte ook de 2-1.

Na de pauze ging Forbs gewoon door op zijn elan. Hij scoorde de 3-2 en solliciteerde zo stevig naar de trofee voor Man van de Match, die hij uiteindelijk ook kreeg. Ook Hans Vanaken was opnieuw outstanding, zag ook Club-coryfee Franky Van der Elst.

Van der Elst vindt Vanaken de beste

"Ik zeg al tien jaar dat hij de beste is", vertelt Van der Elst aan Het Nieuwsblad. "Soms durf ik het bijna niet meer herhalen omdat ze dan denken: ‘Daar is die Franky weer.’ Maar om te zeggen dat Hans Vanaken een fantastische voetballer is, had ik die match tegen Barcelona niet nodig."

"Alleen heeft hij nu nog eens op het allerhoogste niveau laten zien dat hij meekan", zet de voormalige Rode Duivel zijn lofzang verder. "Ik zeg niet dat hij bij Barça elke week in de ploeg zou staan, maar hij heeft zóveel voetbalintelligentie en klasse dat hij op elk niveau kan meedraaien."

"Jan Vertonghen zat woensdag twee stoelen naast mij. Hij zei: ‘Hans ziet het allemaal, kan het allemaal uitvoeren én vooral: hij doet zelden iets verkeerd.’ Als zo iemand dat zegt, dan wil dat toch iets zeggen", voegt Van der Elst toe.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Franky Van der Elst
Hans Vanaken

Meer nieuws

🎥 "Echt?": dit heeft Hans Vanaken te zeggen over eerste selectie van ploegmaat Romeo Vermant

🎥 "Echt?": dit heeft Hans Vanaken te zeggen over eerste selectie van ploegmaat Romeo Vermant

19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Van Bommel - Clement - ten Hag - Heitinga

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Van Bommel - Clement - ten Hag - Heitinga

22:30
Wie schiet daar wat mee op? Dender en Zulte Waregem laten match met twee gezichten zien

Wie schiet daar wat mee op? Dender en Zulte Waregem laten match met twee gezichten zien

22:55
Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

22:30
Ontdek alle doelpuntenmakers van vandaag in de Challenger Pro League

Ontdek alle doelpuntenmakers van vandaag in de Challenger Pro League

21:55
Ivan Leko verrast over rode kaart van Max Dean tegen OH Leuven

Ivan Leko verrast over rode kaart van Max Dean tegen OH Leuven

21:40
Twee spelers er opnieuw bij, maar ook een nieuwe blessure bij Standard voor het duel met STVV Interview

Twee spelers er opnieuw bij, maar ook een nieuwe blessure bij Standard voor het duel met STVV

21:20
Besnik Hasi lijkt zijn ploeg voor zondag al klaar te hebben: "Als ze dat tegen mij zeggen, word ik gek"

Besnik Hasi lijkt zijn ploeg voor zondag al klaar te hebben: "Als ze dat tegen mij zeggen, word ik gek"

18:40
Hasi doet vreemde uitspraak over De Cat: "Hij keert dán terug"

Hasi doet vreemde uitspraak over De Cat: "Hij keert dán terug"

21:00
Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen

Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen

20:20
7
Vincent Euvrard verduidelijkt de komst van een nieuwe assistent bij Standard Interview

Vincent Euvrard verduidelijkt de komst van een nieuwe assistent bij Standard

20:40
BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

19:50
Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten Reactie

Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten

16:45
1
📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

20:00
🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

19:40
Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

19:20
1
'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

17:20
5
🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

16:30
2
Alweer geen overwinning voor Dender: "Ik weet niet waarom we dat doen"

Alweer geen overwinning voor Dender: "Ik weet niet waarom we dat doen"

00:00
Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon

Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon

18:20
3
Volgt een 17e (!) zege op rij? Vincent Kompany is er heel duidelijk over

Volgt een 17e (!) zege op rij? Vincent Kompany is er heel duidelijk over

18:00
KRC Genk en supporters gestraft voor uitwedstrijd waar het helemaal fout liep

KRC Genk en supporters gestraft voor uitwedstrijd waar het helemaal fout liep

17:40
3
Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

15:30
Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

14:54
8
Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

15:15
4
"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

17:00
6
Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

16:15
Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

16:00
Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

14:20
4
KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

14:00
1
Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

08:40
26
Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

13:30
3
Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

13:00
Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

13:11
4
Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

12:40
5
Club Brugge krijgt heel goed nieuws over aankomende Champions League-match

Club Brugge krijgt heel goed nieuws over aankomende Champions League-match

07:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 4-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 1-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 2-2 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 1-0 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 2-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 0-3 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 3-3 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 0-1 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over De werken van Vincent Kompany: wat hij heeft veranderd bij Bayern München om van hen deze machine te maken Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten Impala Impala over "Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match 1872 1872 over Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert Dirk1897 Dirk1897 over Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel" Fan1880 Fan1880 over Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over FCV Dender EH - Zulte Waregem: 2-2 Venom#13 Venom#13 over Lommel SK - SK Beveren: 2-2 Eldonte Eldonte over Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved