Van der Elst looft smaakmaker Club Brugge: "Hij kan op elk niveau mee"

Club Brugge zette deze week het Belgische voetbal opnieuw op de kaart in Europa. Blauw-Zwart plaatste zijn voet naast die van het grote FC Barcelona en had zelfs meer verdiend dan 3-3. Club telde verschillende uitblinkers, maar Franky van der Elst zingt vooral de lof van één man in het bijzonder.

Barça zag bij momenten stevig af in het Jan Breydel-stadion. Club liet het initiatief aan de bezoekers, maar counterde scherp en naar hartenlust. Vooral Carlos Forbs was daarbij een stevig wapen. De pijlsnelle winger was goed voor de assist bij de 1-0 van Tresoldi en maakte ook de 2-1.

Na de pauze ging Forbs gewoon door op zijn elan. Hij scoorde de 3-2 en solliciteerde zo stevig naar de trofee voor Man van de Match, die hij uiteindelijk ook kreeg. Ook Hans Vanaken was opnieuw outstanding, zag ook Club-coryfee Franky Van der Elst.

Van der Elst vindt Vanaken de beste

"Ik zeg al tien jaar dat hij de beste is", vertelt Van der Elst aan Het Nieuwsblad. "Soms durf ik het bijna niet meer herhalen omdat ze dan denken: ‘Daar is die Franky weer.’ Maar om te zeggen dat Hans Vanaken een fantastische voetballer is, had ik die match tegen Barcelona niet nodig."

"Alleen heeft hij nu nog eens op het allerhoogste niveau laten zien dat hij meekan", zet de voormalige Rode Duivel zijn lofzang verder. "Ik zeg niet dat hij bij Barça elke week in de ploeg zou staan, maar hij heeft zóveel voetbalintelligentie en klasse dat hij op elk niveau kan meedraaien."





"Jan Vertonghen zat woensdag twee stoelen naast mij. Hij zei: ‘Hans ziet het allemaal, kan het allemaal uitvoeren én vooral: hij doet zelden iets verkeerd.’ Als zo iemand dat zegt, dan wil dat toch iets zeggen", voegt Van der Elst toe.