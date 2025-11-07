Voormalig toptalent Standard, die nog in Ligue 1 speelde, stopt op zijn 26ste

Adrien Bongiovanni zet op amper 26-jarige leeftijd een punt achter zijn profcarrière. De voormalige belofte van Standard en AS Monaco speelde dit seizoen nog vier keer voor Seraing in 1B, maar heeft besloten om er definitief mee te stoppen.

Bij Seraing stond hij dit seizoen enkel op amateurbasis onder contract, in de hoop zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Die comeback bleef uit, en de aanvaller verloor gaandeweg zijn motivatie. Midden in het seizoen hakte hij daarom de knoop door.

Bongiovanni gold nochtans ooit als een van de grootste talenten van zijn generatie. Ooit werd hij gezien als potentiële Rode Duivel en in het begin van zijn carrière liep alles op rolletjes.

Beloofde topcarrière kwam er niet

Op jonge leeftijd verhuisde hij van Standard naar AS Monaco, waar hij zelfs mocht debuteren in de beker tegen PSG. Maar dat vroege hoogtepunt bleek achteraf het begin van een moeizame zoektocht naar stabiliteit.

Na passages bij Cercle Brugge, Den Bosch, Patro Eisden, SL16, Zébra Elites en La Louvière kon hij nooit echt doorbreken. De beloofde topcarrière kwam er niet.

Met zijn afscheid bij Seraing komt een einde aan het verhaal van een talent dat veel potentieel had, maar nooit helemaal kon waarmaken wat ooit werd voorspeld.

Standard
Monaco
Adrien Bongiovanni

