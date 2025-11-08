Speelt Royal Antwerp FC heel binnenkort Marc Overmars kwijt?

De naam van Marc Overmars duikt opnieuw op bij Ajax. Na het vertrek van trainer John Heitinga en het aangekondigde afscheid van technisch directeur Alex Kroes, wordt binnen de club nagedacht over een nieuwe invulling van het technisch beleid.

Verweij over verdeeldheid binnen Ajax

Volgens Mounir Boualin is een terugkeer van Overmars een serieuze optie. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf werd het onderwerp besproken door Mike Verweij. Hij stelt dat Overmars nog een lopend contract heeft bij Royal Antwerp FC en dat hij recent gezondheidsproblemen kende.

“Hij heeft hartproblemen gehad en nog een contract voor anderhalf jaar”, zegt hij. Toch wordt zijn naam steeds vaker genoemd in Amsterdam. Verweij merkt op dat sommigen vinden dat Overmars zijn schorsing heeft uitgezeten en opnieuw een kans verdient. “Je hoort wel mensen zeggen: ‘haal alsjeblieft Overmars terug’. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen.”

Tegelijkertijd wijst Verweij op interne weerstand. Hij stelt dat er bij Ajax nog medewerkers zijn die zich slachtoffer voelen van het grensoverschrijdende gedrag dat in 2022 aan het licht kwam. “Er zijn veel mensen die zeggen: ‘nee, nooit meer’. En daar valt natuurlijk óók wel iets voor te zeggen.”

Brian Tevreden als alternatief

Naast Overmars wordt ook Brian Tevreden genoemd als mogelijke kandidaat. Verweij somt zijn achtergrond op: hij was technisch directeur bij Reading, jeugdtrainer bij Ajax en algemeen directeur bij Roeselare. Momenteel is hij actief in Suriname, waar hij het technisch beleid mee vormgeeft. “Hij lijkt nu met Suriname als technische man op weg naar het WK”, zegt Verweij.





Volgens hem zou Tevreden snel kunnen instromen bij Ajax, eventueel in een andere functie dan technisch directeur. “Als hij over zijn drempel struikelt, dan ligt hij in de Arena”, stelt hij. Verweij acht het aannemelijk dat Ajax hem binnenhaalt, ongeacht de exacte rol.

Vrijdag raakte al bekend dat Philippe Clement één van de kandidaten zou zijn om Heitinga als trainer op te volgen. Ook de naam van Mark van Bommel viel al om bij Ajax hoofdtrainer te worden.