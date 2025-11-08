Voormalig Anderlecht-talent komt eindelijk boven water bij Ajax

Ethan Butera vertrok bij Anderlecht na slechts 14 wedstrijden in de Challenger Pro League, maar krijgt nu eindelijk speelminuten bij Jong Ajax. De 19-jarige centrale verdediger heeft een aflopend contract en bevindt zich op een keerpunt in zijn jonge carrière.

Ethan Butera begon met voetballen in de jeugd van RWDM, maar bracht het grootste deel van zijn opleiding door bij RSC Anderlecht. In september 2023 verliet de centrale verdediger Brussel en trok hij naar Ajax. Dat betaalde 1,5 miljoen euro voor de speler, die 14 wedstrijden op de teller heeft staan met de RSCA Futures in de Challenger Pro League.

Sindsdien is de vooruitgang van de voormalige U17-international gestagneerd. Hij werd bij Ajax eerst opgenomen in de kern van de U19 en schoof daarna door naar de U21 van de Ajacieden. De speelminuten bleven echter beperkt en hij slaagde er nooit in om als basisspeler door te breken.

Dit seizoen speelde Butera zeven wedstrijden met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, goed voor een totaal van 383 minuten. Aan het begin van het seizoen zat hij niet in de selectie, maar daarna was hij vier keer basisspeler en viel hij drie keer in.

Butera wacht af wat de toekomst brengt

Butera tekende in Nederland een contract voor drie jaar, en is nu bezig aan zijn laatste jaar bij Ajax. De club uit Amsterdam heeft zijn contract nog niet verlengd, maar denkt er wel over na.

De 19-jarige speler sprak over zijn situatie bij Keuken Divisie Interviews, nadat hij 85 minuten gespeeld had in het gelijkspel tussen Jong Ajax en FC Dordrecht (0-0). Butera focust zich momenteel enkel op zichzelf.

"Ik blijf gewoon gefocust op mijn doel. Mijn doel is gewoon om mezelf te ontwikkelen. Ik kom van een lange blessure. Nu heb ik de kans om vaak te spelen, dus deze kansen neem ik gewoon. Voor de rest, voor de toekomst, zien we wel wat er gebeurt", verklaarde hij.