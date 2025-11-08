Wat is er aan de hand met Belgisch toptalent? Hij wordt niet meer opgeroepen

Wat is er aan de hand met Belgisch toptalent? Hij wordt niet meer opgeroepen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De selectie van de Belgische beloften voor de komende interlands zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen. Bondscoach Gill Swerts maakte vrijdag zijn kern bekend, en daarin ontbreekt opvallend genoeg Mika Godts.

De jonge aanvaller van Ajax, die recent nog in de basis stond tijdens het Champions League-duel tegen Galatasaray, is fit maar niet opgeroepen. Dat Godts geen selectie krijgt, is opmerkelijk.

De flankspeler geldt als een van de grootste Belgische talenten en presteert degelijk bij Ajax, ondanks het sportieve dipje van de club. Ook Samuel Mbangula – die vrijdag nog het winnende doelpunt maakte voor Werder Bremen – ontbreekt. 

Bounida mag zijn flair laten zien

Er is wél plaats voor een andere Ajacied: Rayane Bounida. De 19-jarige Belg maakte deze week zijn Champions League-debuut tegen Galatasaray en krijgt nu het vertrouwen van Swerts. De voormalige Anderlecht-speler blijft een van de publiekslievelingen onder Belgische fans, die zijn technische flair maar al te goed kennen.

Nog een opvallende naam in de selectie is Julien Duranville. De winger van Borussia Dortmund keert terug na vier maanden blessureleed. Zijn snelheid en drang naar voren maken hem meteen weer een troef voor de jonge Duivels, die in hun EK-kwalificatiecampagne stevig aan de leiding staan.

Op 14 november wacht de volgende grote test: een uitwedstrijd in Oostenrijk. België voert zijn groep aan met zeven punten na drie duels. Oostenrijk en Denemarken volgen op drie punten, terwijl Wales en Wit-Rusland achterop hinken. Een overwinning zou de beloften een reuzenstap richting het EK 2027 opleveren.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Ajax
België
Mika Godts

Meer nieuws

Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?"

Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?"

12:30
"Het is een regelrechte schande": JPL-coach is het niet eens met beslissing scheidsrechter

"Het is een regelrechte schande": JPL-coach is het niet eens met beslissing scheidsrechter

12:20
Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen"

Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen"

12:00
1
Lommel snoept leider Beveren punten af: "Hij ziet altijd dingen die anderen niet zien"

Lommel snoept leider Beveren punten af: "Hij ziet altijd dingen die anderen niet zien"

11:45
LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

10:45
Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren

Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren

11:30
3
Felice Mazzu stoort zich enorm aan nasleep Max Dean-incident: Hij deed niets verkeerd"

Felice Mazzu stoort zich enorm aan nasleep Max Dean-incident: Hij deed niets verkeerd"

11:15
🎥 De volgende op de lijst van Rudi Garcia? Jonge Belg (ex-Anderlecht en -Juventus) schittert in Duitsland

🎥 De volgende op de lijst van Rudi Garcia? Jonge Belg (ex-Anderlecht en -Juventus) schittert in Duitsland

11:00
Carlos Forbs maakt heel Portugal gek na zijn indrukwekkende prestatie, ook Roberto Martinez

Carlos Forbs maakt heel Portugal gek na zijn indrukwekkende prestatie, ook Roberto Martinez

10:30
STVV wrijft zich in de handen, net als Anderlecht - Vrancken apetrots

STVV wrijft zich in de handen, net als Anderlecht - Vrancken apetrots

10:15
Man U-icoon Edwin van der Sar is er zeker van: "Lammens kan in de voetsporen van Courtois treden"

Man U-icoon Edwin van der Sar is er zeker van: "Lammens kan in de voetsporen van Courtois treden"

08:20
1
Verschueren en Bornauw maken hun intrede bij Anderlecht: wat met Olivier Renard?

Verschueren en Bornauw maken hun intrede bij Anderlecht: wat met Olivier Renard?

09:30
JPL-ploeg begrijpt fans, maar... "Als je veeleisend bent, moet je ook steunen"

JPL-ploeg begrijpt fans, maar... "Als je veeleisend bent, moet je ook steunen"

09:15
David Hubert kan bereiken wat geen enkele coach met Union is gelukt: "Flinke uitdaging"

David Hubert kan bereiken wat geen enkele coach met Union is gelukt: "Flinke uitdaging"

09:00
Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

22:30
Wat als DAZN contract verbreekt? Minister eist maatregel voor supporters

Wat als DAZN contract verbreekt? Minister eist maatregel voor supporters

08:40
2
18-jarige Servische spits Mihajlo Cvetkovic had Anderlecht-speler als idool

18-jarige Servische spits Mihajlo Cvetkovic had Anderlecht-speler als idool

08:01
1
Publiekslieveling keert terug naar KV Mechelen: "We gunnen hem alles, behalve de drie punten"

Publiekslieveling keert terug naar KV Mechelen: "We gunnen hem alles, behalve de drie punten"

07:40
2
Anderlecht-speler geeft toe: "Ik zat op de rand van een depressie, ik heb letterlijk geweend"

Anderlecht-speler geeft toe: "Ik zat op de rand van een depressie, ik heb letterlijk geweend"

07:20
Te gek voor woorden deze vergelijking? De Condé zet match van KRC Genk plots naast... Club Brugge

Te gek voor woorden deze vergelijking? De Condé zet match van KRC Genk plots naast... Club Brugge

07:00
11
Fred Vanderbiest heeft een duidelijke boodschap over de terugkeer van Rob Schoofs

Fred Vanderbiest heeft een duidelijke boodschap over de terugkeer van Rob Schoofs

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Van Bommel - Clement - ten Hag - Heitinga

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Van Bommel - Clement - ten Hag - Heitinga

22:30
📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

20:00
1
Wie schiet daar wat mee op? Dender en Zulte Waregem laten match met twee gezichten zien

Wie schiet daar wat mee op? Dender en Zulte Waregem laten match met twee gezichten zien

22:55
Van der Elst looft smaakmaker Club Brugge: "Hij kan op elk niveau mee"

Van der Elst looft smaakmaker Club Brugge: "Hij kan op elk niveau mee"

23:00
Ontdek alle doelpuntenmakers van vandaag in de Challenger Pro League

Ontdek alle doelpuntenmakers van vandaag in de Challenger Pro League

21:55
Ivan Leko verrast over rode kaart van Max Dean tegen OH Leuven

Ivan Leko verrast over rode kaart van Max Dean tegen OH Leuven

21:40
Twee spelers er opnieuw bij, maar ook een nieuwe blessure bij Standard voor het duel met STVV Interview

Twee spelers er opnieuw bij, maar ook een nieuwe blessure bij Standard voor het duel met STVV

21:20
3
Hasi doet vreemde uitspraak over De Cat: "Hij keert dán terug"

Hasi doet vreemde uitspraak over De Cat: "Hij keert dán terug"

21:00
1
Vincent Euvrard verduidelijkt de komst van een nieuwe assistent bij Standard Interview

Vincent Euvrard verduidelijkt de komst van een nieuwe assistent bij Standard

20:40
Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen

Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen

20:20
12
BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

19:50
🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

19:40
🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

16:30
2
Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

19:20
1
🎥 "Echt?": dit heeft Hans Vanaken te zeggen over eerste selectie van ploegmaat Romeo Vermant

🎥 "Echt?": dit heeft Hans Vanaken te zeggen over eerste selectie van ploegmaat Romeo Vermant

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 12
FC Twente FC Twente 0-0 Telstar Telstar
Excelsior Excelsior 16:30 Heracles Heracles
FC Volendam FC Volendam 18:45 NAC NAC
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 20:00 Heerenveen Heerenveen
Zwolle Zwolle 21:00 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Utrecht Utrecht 09/11 Ajax Ajax
NEC NEC 09/11 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 09/11 PSV PSV
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 09/11 Feyenoord Feyenoord

Nieuwste reacties

lucas lucas over Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen" FCB vo altijd FCB vo altijd over Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten superantwerp superantwerp over Wat als DAZN contract verbreekt? Minister eist maatregel voor supporters 4451 4451 over Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen de zwerte maan de zwerte maan over Alweer geen overwinning voor Dender: "Ik weet niet waarom we dat doen" Morris10 Morris10 over Wat is er aan de hand met Belgisch toptalent? Hij wordt niet meer opgeroepen Nelvafrel Nelvafrel over Te gek voor woorden deze vergelijking? De Condé zet match van KRC Genk plots naast... Club Brugge Sv1978 Sv1978 over FCV Dender EH - Zulte Waregem: 2-2 Bork Bork over 'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved