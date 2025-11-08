Wat is er aan de hand met Belgisch toptalent? Hij wordt niet meer opgeroepen

De selectie van de Belgische beloften voor de komende interlands zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen. Bondscoach Gill Swerts maakte vrijdag zijn kern bekend, en daarin ontbreekt opvallend genoeg Mika Godts.

De jonge aanvaller van Ajax, die recent nog in de basis stond tijdens het Champions League-duel tegen Galatasaray, is fit maar niet opgeroepen. Dat Godts geen selectie krijgt, is opmerkelijk.

De flankspeler geldt als een van de grootste Belgische talenten en presteert degelijk bij Ajax, ondanks het sportieve dipje van de club. Ook Samuel Mbangula – die vrijdag nog het winnende doelpunt maakte voor Werder Bremen – ontbreekt.

Bounida mag zijn flair laten zien

Er is wél plaats voor een andere Ajacied: Rayane Bounida. De 19-jarige Belg maakte deze week zijn Champions League-debuut tegen Galatasaray en krijgt nu het vertrouwen van Swerts. De voormalige Anderlecht-speler blijft een van de publiekslievelingen onder Belgische fans, die zijn technische flair maar al te goed kennen.

Nog een opvallende naam in de selectie is Julien Duranville. De winger van Borussia Dortmund keert terug na vier maanden blessureleed. Zijn snelheid en drang naar voren maken hem meteen weer een troef voor de jonge Duivels, die in hun EK-kwalificatiecampagne stevig aan de leiding staan.

Op 14 november wacht de volgende grote test: een uitwedstrijd in Oostenrijk. België voert zijn groep aan met zeven punten na drie duels. Oostenrijk en Denemarken volgen op drie punten, terwijl Wales en Wit-Rusland achterop hinken. Een overwinning zou de beloften een reuzenstap richting het EK 2027 opleveren.