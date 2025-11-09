'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

FC Barcelona volgt de situatie van Malick Fofana bij Olympique Lyon op de voet. De club ziet in hem een potentiële versterking voor de vleugelpositie.

Fofana in beeld bij FC Barcelona

De Catalaanse club heeft Fofana aangeduid als een prioritaire optie voor de linkerflank, zo meldt Sport in zijn berichtgeving. De speler, die in januari 2024 overkwam van KAA Gent, ligt nog tot medio 2028 onder contract bij Lyon.

Ondanks zijn langdurige afwezigheid door een enkelblessure, blijft hij op de radar van de sportieve cel in Barcelona. De club beschikt over uitgebreide rapporten over zijn prestaties en profiel.

De interesse komt op een moment dat Barcelona zijn kern wil versterken met jonge, technisch vaardige spelers. Fofana past in dat profiel. Zijn snelheid, dribbelvaardigheid en inzet maken hem een interessante kandidaat voor de toekomst, zo klinkt het. De clubleiding heeft reeds contact gelegd met zijn entourage om de haalbaarheid van een overstap te verkennen.

Financiële druk bij Lyon als hefboom

Olympique Lyon kampt met financiële moeilijkheden, wat de positie van Barcelona in de onderhandelingen kan versterken. De Franse club zou onder druk kunnen staan om bepaalde spelers te laten vertrekken. Barcelona onderzoekt of het mogelijk is om hiervan te profiteren en Fofana tegen gunstige voorwaarden binnen te halen.

Hoewel er ook interesse is van andere topclubs zoals Liverpool en Arsenal, blijft Barcelona vasthouden aan zijn strategie. De club wil snel handelen om concurrentie voor te zijn. De blessure van Fofana wordt daarbij niet als een onoverkomelijk obstakel gezien, aangezien de focus ligt op de middellange termijn.

De komende transferperiode zal uitwijzen of Barcelona daadwerkelijk overgaat tot een bod. De club blijft de situatie bij Lyon nauwgezet volgen en houdt meerdere scenario’s open. Fofana blijft voorlopig een van de meest waarschijnlijke kandidaten voor een toekomstige transfer naar Camp Nou.