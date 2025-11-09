'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FC Barcelona volgt de situatie van Malick Fofana bij Olympique Lyon op de voet. De club ziet in hem een potentiële versterking voor de vleugelpositie.

Fofana in beeld bij FC Barcelona

De Catalaanse club heeft Fofana aangeduid als een prioritaire optie voor de linkerflank, zo meldt Sport in zijn berichtgeving. De speler, die in januari 2024 overkwam van KAA Gent, ligt nog tot medio 2028 onder contract bij Lyon.

Ondanks zijn langdurige afwezigheid door een enkelblessure, blijft hij op de radar van de sportieve cel in Barcelona. De club beschikt over uitgebreide rapporten over zijn prestaties en profiel.

De interesse komt op een moment dat Barcelona zijn kern wil versterken met jonge, technisch vaardige spelers. Fofana past in dat profiel. Zijn snelheid, dribbelvaardigheid en inzet maken hem een interessante kandidaat voor de toekomst, zo klinkt het. De clubleiding heeft reeds contact gelegd met zijn entourage om de haalbaarheid van een overstap te verkennen.

Financiële druk bij Lyon als hefboom

Olympique Lyon kampt met financiële moeilijkheden, wat de positie van Barcelona in de onderhandelingen kan versterken. De Franse club zou onder druk kunnen staan om bepaalde spelers te laten vertrekken. Barcelona onderzoekt of het mogelijk is om hiervan te profiteren en Fofana tegen gunstige voorwaarden binnen te halen.

Hoewel er ook interesse is van andere topclubs zoals Liverpool en Arsenal, blijft Barcelona vasthouden aan zijn strategie. De club wil snel handelen om concurrentie voor te zijn. De blessure van Fofana wordt daarbij niet als een onoverkomelijk obstakel gezien, aangezien de focus ligt op de middellange termijn.

De komende transferperiode zal uitwijzen of Barcelona daadwerkelijk overgaat tot een bod. De club blijft de situatie bij Lyon nauwgezet volgen en houdt meerdere scenario’s open. Fofana blijft voorlopig een van de meest waarschijnlijke kandidaten voor een toekomstige transfer naar Camp Nou.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lyon
PSG
Malick Fofana

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Fofana - Tresoldi

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Fofana - Tresoldi

19:00
LIVE: Hammar raakt de paal, maar Florucz doet de netten wel trillen voor Union! Live

LIVE: Hammar raakt de paal, maar Florucz doet de netten wel trillen voor Union!

21:02
Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

21:00
Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

20:30
1
Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

20:23
Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

20:00
📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

19:30
Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt" Reactie

Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt"

18:50
1
Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

18:30
Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

17:45
🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

18:00
Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

17:56
Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

17:00
Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

17:30
Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie Reactie

Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie

16:45
1
Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

16:30
9
De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

16:00
Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

15:45
12
Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

15:23
Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

15:30
📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

15:00
Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

14:30
1
Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

14:00
1
Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

13:30
3
Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

13:00
Charleroi-coach Rik De Mil klopt zijn ex-club: dit heeft hij te zeggen

Charleroi-coach Rik De Mil klopt zijn ex-club: dit heeft hij te zeggen

13:15
🎥 NAC Breda-coach Carl Hoefkens kookt van woede en haalt snoeihard uit naar "arrogante" scheidsrechters

🎥 NAC Breda-coach Carl Hoefkens kookt van woede en haalt snoeihard uit naar "arrogante" scheidsrechters

12:30
La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart" Reactie

La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart"

11:45
8
Vincent Kompany had hem al in het vizier: heeft Standard een nieuw goudhaantje?

Vincent Kompany had hem al in het vizier: heeft Standard een nieuw goudhaantje?

12:00
Deze is wel heel pijnlijk: Pocognoli laat zich opnieuw verrassen met AS Monaco

Deze is wel heel pijnlijk: Pocognoli laat zich opnieuw verrassen met AS Monaco

11:30
2
LIVE: Hoeveel minuten krijgen Bandé en Schoofs en struikelt leider Union opnieuw over zwart beest?

LIVE: Hoeveel minuten krijgen Bandé en Schoofs en struikelt leider Union opnieuw over zwart beest?

10:45
'Club Brugge mag weer mikken op miljoenentransfer: AC Milan en Bundesliga-clubs azen op aanvaller'

'Club Brugge mag weer mikken op miljoenentransfer: AC Milan en Bundesliga-clubs azen op aanvaller'

11:00
LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?

LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?

10:30
Het is gedaan: Wouter Vandenhaute verlaat Anderlecht nu definitief

Het is gedaan: Wouter Vandenhaute verlaat Anderlecht nu definitief

10:30
10
Vincent Janssen heeft zeer heldere reactie in huis over supportersprotest bij Antwerp richting bestuur Reactie

Vincent Janssen heeft zeer heldere reactie in huis over supportersprotest bij Antwerp richting bestuur

09:45
2
Beerschot-coach Mo Messoudi slaat alarm over arbitrage: "Thuis worden we vaak benadeeld"

Beerschot-coach Mo Messoudi slaat alarm over arbitrage: "Thuis worden we vaak benadeeld"

10:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 12
Paris FC Paris FC 0-1 Rennes Rennes
Marseille Marseille 3-0 Stade Brestois Stade Brestois
Le Havre Le Havre 1-1 Nantes Nantes
Monaco Monaco 1-4 RC Lens RC Lens
Lorient Lorient 1-1 Toulouse Toulouse
Metz Metz 2-1 Nice Nice
Strasbourg Strasbourg 2-0 Lille OSC Lille OSC
Angers Angers 2-0 Auxerre Auxerre
Lyon Lyon 0-0 PSG PSG

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over KV Mechelen - Union SG: 0-1 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KAA Gent - KRC Genk: 1-1 André Coenen André Coenen over STVV - Standard: 1-0 FCBalto FCBalto over Anderlecht - Club Brugge: 1-0 Philippe Cr Philippe Cr over Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit TIGERMANIA TIGERMANIA over Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn' Swakken Swakken over Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren" snuffel snuffel over Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken" Jacques1963. Jacques1963. over Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie Borak Borak over Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved