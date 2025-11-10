Dé redder van Dender? "Technisch verfijnd, scorend vermogen, ..."

FCV Dender EH kon ook tegen Zulte Waregem niet winnen. Met vijf punten uit veertien wedstrijden is de kloof met de rest van de Jupiler Pro League voorlopig nog steeds bijzonder groot. En dus is er stilaan werk aan de winkel. Al hebben ze ook een nieuwe troef in huis.

FCV Dender EH speelde tegen Zulte Waregem 2-2 gelijk en pakte zo zijn vijfde punt van het seizoen. In de wedstrijd zagen ze wel een debutant aan het werk, die in de slotfase mocht gaan invallen voor zijn nieuwe team.

Wat kan Alireza laten zien bij Dender?

Alireza Jahanbakhsh mocht een dikke twintig minuten voor tijd invallen voor Dender. Hij kwam pas afgelopen week over als vrije speler naar de Oost-Vlamingen.

"FC Dender verwelkomt met trots een nieuwe aanwinst in de spelerskern: de Iraanse international Alireza Jahanbakhsh heeft bij onze club een contract van één seizoen met optie op een bijkomend jaar ondertekend", klonk het toen al.

Hayk Milkon gelooft in de kwaliteiten van Alireza

De speler toonde tegen Zulte Waregem meteen dat hij wel degelijk fysiek in orde is - hij onderhield zijn conditie bij de nationale ploeg van Iran. Tot grote kansen of acties kwam hij nog niet bij zijn debuut voor Dender. Toch geloven ze - bij monde van coach Milkon - wel in zijn kwaliteiten.

"Een speler met veel ervaring die erop gebrand ligt om opnieuw op topniveau te raken met het oog op het WK. Hij kan op alle offensieve posities uitgespeeld worden, is technisch verfijnd en heeft scorend vermogen. Hij speelde lang in Nederland en kan de jonkies op sleeptouw nemen", klinkt het in Het Nieuwsblad.