DONE DEAL: JPL-club stunt met komst van Alireza (ex-Feyenoord en Brighton)

Kent u Alireza Jahanbakhsh nog? De aanvoerder van de Iraanse nationale ploeg zat al een paar maanden zonder club, maar heeft nu in België een nieuwe uitdaging weten te vinden. Hij tekende een contract bij ... FCV Dender.

FCV Dender kon dit seizoen nog niet winnen in de competitie en heeft dus dringend punten nodig om nog van de laatste plaats te proberen wegkomen. Daartoe hebben ze nu met Alireza Jahanbakhsh een toptransfer gerealiseerd. Op Transfermarkt heeft hij nog steeds een waarde van 1,2 miljoen euro.

Flankaanvaller met veel ervaring voor Dender

"FC Dender verwelkomt met trots een nieuwe aanwinst in de spelerskern: de Iraanse international Alireza Jahanbakhsh heeft bij onze club een contract van één seizoen met optie op een bijkomend jaar ondertekend", klinkt het op de webstek van Dender.

"De 32-jarige flankaanvaller brengt een pak ervaring mee naar Denderleeuw. Hoewel hij afkomstig is uit Iran, bouwde Jahanbakhsh het grootste deel van zijn carrière uit in Nederland. Daar verdedigde hij de kleuren van SC Heerenveen, AZ Alkmaar, NEC Nijmegen en Feyenoord. In het seizoen 2017/2018 werd hij met 21 doelpunten topscorer van de Eredivisie."

Wie is Alireza Jahanbakhsh?

"Zijn sterke prestaties leverden hem ook een transfer op naar de Premier League, waar hij voor Brighton speelde. Nadien keerde hij terug naar Nederland bij Feyenoord. Hij was het laatst actief bij SC Heerenveen."

"Ook op internationaal vlak heeft Jahanbakhsh een indrukwekkend palmares. Hij speelde al 95 interlands voor Iran en vond daarin 17 keer de weg naar doel. Hij vertegenwoordigde zijn land bovendien op verschillende grote toernooien, waaronder het WK. Welkom bij FC Dender, Alireza!"