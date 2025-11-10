Het 'Stassin-probleem' bij Saint-Étienne: "De supporters zeggen dat het begint mis te lopen"

Lucas Stassin is uit de basiself van AS Saint-Étienne verdwenen en lijkt al deze winter op weg naar een vertrek. De club heeft met vuur gespeeld door hem afgelopen zomer geen transfer te gunnen.

Na de degradatie van Saint-Étienne leek alles duidelijk: Lucas Stassin (20), die ondanks die terugval een uitstekend seizoen speelde, zou in de Ligue 1 blijven dankzij een verdiende transfer. De lijst met geïnteresseerde clubs was zo goed als eindeloos, met bijna alle eersteklassers in Frankrijk, behalve PSG.

Lens, Paris FC, Lille, Rennes… allemaal zaten ze achter hem aan, sommigen zelfs heel concreet. Maar Saint-Étienne bleef de prijs opdrijven: terwijl Stassin op ongeveer 16 miljoen euro werd geschat, ging de vraagprijs alleen maar verder omhoog tijdens de mercato.

Er zouden aanbiedingen uit Saudi-Arabië en Rusland geweest zijn die tot ongeveer 37 miljoen euro gingen, inclusief bonussen. Een waanzinnig bedrag dat toch werd geweigerd, terwijl Paris FC, dat héél concreet was, meer dan 20 miljoen bood.

Met het WK binnen een jaar en nadat hij vorig seizoen heel dicht bij een selectie voor de Rode Duivels leek te staan, moest Lucas Stassin uiteindelijk dus nog een seizoen blijven bij Saint-Étienne, deze keer in Ligue 2.

En na enkele weken leek het alsof ASSE het juiste had gedaan: alsof hij vastberaden was om zijn critici de mond te snoeren en die transfer op het einde van het seizoen alsnog af te dwingen, begon de Belg in september opnieuw te scoren, vier goals in drie wedstrijden, en gaf hij in oktober ook nog twee assists.

Toeval of niet? Het is net nadat hij al die prestaties leverde en toch werd genegeerd door Rudi Garcia dat Lucas Stassin stilviel. In de laatste drie wedstrijden belandde hij zelfs op de bank. Terwijl Michy Batshuayi amper speelt bij Frankfurt, Loïs Openda niet meer scoort sinds april en Romelu Lukaku zwaar geblesseerd is, werd Stassin geen Rode Duivel.

Twijfels over zijn betrokkenheid?

Tijdens de laatste interlandbreak, toen hij geselecteerd was bij de U21, liet de ex-spits van Anderlecht en Westerlo verstaan dat een vertrek in januari niet uitgesloten is. Dat viel slecht bij de supporters van Saint-Étienne. In een recent artikel van Eurosport analyseerde Karl Pasquet van het supportersprogramma Sainté Night Club de situatie.

"Ik heb de indruk dat naarmate de interlandbreaks voorbijgaan en hij telkens met de beloften weg is, Stassin beseft dat de nationale ploeg verder van hem wegdrijft, terwijl het WK dichterbij komt, én hij niet efficiënt genoeg is in de competitie", zegt Pasquet.

"Supporters hebben het gevoel dat hij minder en minder betrokken is, dat het een beetje begint mis te lopen. En dat zijn entourage hem absoluut pusht om te vertrekken en te snel te beslissen. (…) Dan kan je je afvragen of het niet contraproductief was om hem te houden."

Dat woord zegt alles: contraproductief. Saint-Étienne lijkt gegokt te hebben: absurde biedingen weigeren om Stassin te houden, hem de club meteen terug naar Ligue 1 te laten helpen, en dan op het einde van het seizoen nog duurder verkopen. Maar met de huidige vormdip rijst de vraag: heeft Saint-Étienne zich vergist? Wordt deze keuze een gemiste kans van tientallen miljoenen euro?

