Talent komt altijd bovendrijven, Arthur Vermeeren bewijst dat: "Hij ligt boven het gemiddelde"

Arthur Vermeeren herleeft in Marseille. Sinds zijn komst op huurbasis, stapelt de jonge Belg de goede prestaties op. De fans en ook de analisten willen hem in de basis zien blijven staan.

Op uitleenbasis naar Marseille gaan was de beste keuze voor Arthur Vermeeren. Terwijl hij op de bank zat bij Leipzig, had de Belg behoefte om te spelen. Onder leiding van Roberto De Zerbi heeft hij weer speeltijd gekregen... en plezier gevonden.

Tegen Brest afgelopen zaterdag, bevestigde Vermeeren al het goede dat er over hem gezegd wordt. Eenvoudig, nauwkeurig en goed gepositioneerd, zorgde hij voor de verbinding tussen de verdediging en de aanval. Zijn aanpassing verloopt snel, tot het punt dat de supporters van Marseille hem niet meer uit het team willen zien verdwijnen.

Basisplaats en Rode Duivels voor Vermeeren?

In zes Ligue 1-wedstrijden heeft hij een assist gegeven en het vertrouwen van zijn trainer gewonnen. Wat hij in Duitsland miste, was continuïteit, niet talent. Bij Antwerp had hij zijn talent al laten zien zodra hij een reeks wedstrijden achter elkaar speelde.

Zelfs de waarnemers in Frankrijk beginnen enthousiast te worden. Walid Acherchour, op Ligue 1+, prees zijn kwaliteiten. "Een coach zoals hij, die spelers heeft laten spelen zoals Locatelli, Maxime Lopez, Gilmour, Gross... spelers die de technische kwaliteiten hadden om de bal naar voren te brengen..."

"Wanneer hij ons vertelt dat hij de voorkeur geeft aan O'Riley... Voetbal vraagt om spierkracht, hardlopen, maar ook om technische kwaliteit. We hebben dat gezien in de Champions League. Hij ligt boven het gemiddelde."

Als hij zo doorgaat, kan hij zijn weg terug vinden naar de Rode Duivels. Met het WK 2026 dat nadert, zal Vermeeren moeten vechten om zijn plek te veroveren.