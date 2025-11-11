🎥 Arne Engels tweemaal beslissend in Schotland: en op wat voor manier!

🎥 Arne Engels tweemaal beslissend in Schotland: en op wat voor manier!
Foto: © photonews

Verschillende Rode Duivels waren beslissend afgelopen weekend: Jérémy Doku, Leandro Trossard en ook Nicolas Raskin. Een andere Belgische speler die in Schotland speelt, Arne Engels, heeft zich eveneens laten opmerken.

En bovendien twee keer. De centrale middenvelder leverde eerst een assist af bij het derde doelpunt van zijn team tegen Kilmarnock, gescoord door Daizen Maeda in de 85e minuut.

Hij gaf een schitterende pass vanaf de linkerkant die perfect aankwam in de voeten van de Japanner. Deze zette zijn loopactie voort en verschalkte de doelman.

In de blessuretijd scoorde de Rode Duivel vervolgens het vierde doelpunt van de wedstrijd. Hij profiteerde van een penalty om zijn eerste doelpunt van het seizoen te maken.

Ingevallen in de 78e minuut als vervanger van Johnny Kenny, maakte de Belgische speler een uitstekende indruk. Dat is het minste wat je kan zeggen. Hij heeft zeker punten gescoord bij zijn interim-coach, Martin O'Neill.

Celtic won met 4-0

De score tussen beide teams bleef vervolgens onveranderd. Celtic won met 4-0. In het klassement staat het Schotse team op de tweede plaats, zeven punten achter Hearts, die een wedstrijd meer hebben gespeeld.

In deze wedstrijd was Arne Engels voor de allereerste keer beslissend in de competitie dit seizoen. Eerder gaf hij al twee keer een beslissende pass in de League Cup en in de Europa League.

