De 'originele Ronaldo' geeft zijn mening over de GOAT: "Nee, dat is niet Cristiano Ronaldo"

De eeuwige discussie over wie de beste voetballer aller tijden is - Cristiano Ronaldo of Lionel Messi - blijft de voetbalwereld verdelen. Beide supersterren hebben het spel op hun eigen manier veranderd, records gebroken en miljoenen fans geïnspireerd.

Toch lijkt er nooit een definitief antwoord te komen op de vraag wie de grootste is. En nu heeft ook een andere legende, Ronaldo Nazário, zijn mening gegeven.

Cristiano Ronaldo vindt zichzelf de beste ooit

De Braziliaanse goalgetter weet waarover hij spreekt. Hij won twee wereldtitels met Brazilië, werd in zijn hoogdagen beschouwd als de beste spits ter wereld en heeft dus alle recht van spreken wanneer het over voetbalgrootheden gaat. Voor veel fans van een oudere generatie hoort hij zelf thuis aan die mythische tafel van de besten aller tijden.

Aanleiding voor zijn uitspraken was een recente interviewreeks waarin Cristiano Ronaldo zelf verklaarde dat hij zichzelf de beste voetballer uit de geschiedenis vindt. De Portugees gaf daarbij aan dat het winnen van een WK voor hem geen obsessie is en dat zijn carrière ook zonder die trofee compleet is.

Voor de Braziliaanse Ronaldo is hij top tien, maar niet de beste

Ronaldo Nazário reageerde op die woorden in een gesprek met ESPN. “Cristiano heeft op alle mogelijke manieren gescoord, zelfs toen hij van positie veranderde. Dat is niet eenvoudig. Hij behoort zeker tot de beste spelers uit de geschiedenis, maar de beste? Daar ben ik het niet mee eens. Ik respecteer zijn mening, maar ik zou hem eerder in de top tien plaatsen", zei de Braziliaan.

Over zijn eigen plaats in de voetbalgeschiedenis bleef Ronaldo Nazário opvallend bescheiden. “Eerlijk gezegd meng ik me liever niet in dat soort discussies. Sommige mensen hebben een heel groot ego. Ik laat liever anderen praten over wat ik gedaan heb, in plaats van dat ik het zelf doe", klonk het nuchter.

Cristiano Ronaldo zelf herhaalde ondertussen dat het wereldkampioenschap niet zijn ultieme doel is. “Portugal had voor mijn generatie nooit iets gewonnen. Ik heb drie prijzen met mijn land gepakt. Dat is genoeg om gelukkig te zijn. Het WK winnen zou mooi zijn, maar het definieert je niet als speler", verklaarde hij eerder aan Piers Morgan.

