Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen"

Club Brugge maakt niet alleen furore in de Champions League, ook in de UEFA Youth League zet het U19-team indrukwekkende prestaties neer. Na zeges tegen AS Monaco, Atalanta, Bayern München en FC Barcelona staan de Brugse jongeren met het maximum van de punten én zonder tegendoelpunt aan de leiding.

“De basis voor dit succes werd gelegd in de periode met Pascal De Maesschalck, Carl Hoefkens en Rik De Mil", zegt Guilian Preud’homme, CEO van de jeugdacademie, in Krant van West-Vlaanderen.

Het succes van Club NXT is geen toeval. De club besloot enkele jaren geleden haar opleidingsplan volledig te hervormen met een duidelijke ambitie: de helft van de A-kern moest tegen 2024 uit eigen jeugd komen. “We wisten dat we een sterke lichting hadden, maar vier overwinningen zonder tegendoelpunt, dat hadden we niet verwacht. Zeker op U19-niveau, waar je nog veel jeugdigheid en emotie in het spel hebt. De zege tegen Barça is de kers op de taart", aldus Preud’homme.

Nog straffer: Club miste drie basisspelers die met België actief waren op het WK U17 in Qatar. “Wat het nog mooier maakt, is dat Barcelona met zijn sterkste ploeg speelde en wij die drie jongens moesten missen. Dat zegt alles over de breedte en de kwaliteit van onze opleiding.”

Geleerd van Verhaeghe, Mannaert en Madou

Ook internationaal groeit het respect voor Club Brugge. “De avond voor de match gaan we altijd eten met onze tegenstanders, en ik merk dat er nu veel meer erkenning is voor onze werking dan pakweg vier jaar geleden. Barcelona vroeg ons letterlijk hoe wij op Europees niveau zo succesvol kunnen zijn met minder middelen en een kleinere talentenpool", vertelt Preud’homme trots.

Zijn antwoord maakte indruk. “Bij Barcelona hebben ze voor elke persoon in de omkadering twee mensen. Wij werken met minder, maar iedereen is verantwoordelijk voor zijn domein. Dat hebben we geleerd van Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert en Bob Madou. En het belangrijkste: we hebben de filosofie van de eerste ploeg doorgetrokken naar Club NXT en de academie. Bij ons spelen alle teams volgens dezelfde principes.”

Club Brugge blijft ambitieus, maar realistisch. “Een eindzege in de Youth League is niet meteen realistisch, er zijn nog teams als Benfica, Chelsea en Real Madrid. Maar als we bij de top zes eindigen, hebben we thuisvoordeel in de volgende ronde. En dan is alles mogelijk.”
 

