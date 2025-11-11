Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel

Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel
De Belgische U17 is momenteel aan de slag op het WK voor spelers tot 17 jaar in Qatar. De laatste groepswedstrijden zijn er afgewerkt en dus is het tijd om het bilan op te maken. En zo kennen we ook de tegenstander van de Rode Duivels.

De Rode Duivels werden tweede in hun groep. Er werd verloren van Argentinië met 2-3, gewonnen van Fiji met 7-0 en daarna ook van Tunesië met 2-0. Daardoor scoorden ze 6 op 9, met een zeer positief doelsaldo van +8.

Zeer pittige loting voor Rode Duivels U17 op komst

Onder meer Nathan De Cat en Jorthy Mokio komen er nu bij in de selectie van Bob Browaeys. En dus was het ook uitkijken naar welke route naar de finale de jonge Rode Duivels nu zouden gaan krijgen. Een goede loting of een tegenvallende? 

Het lot was hen niet echt goed gezind. Uiteindelijk zijn ze als vijfde van de twaalf tweedes weten te eindigen, waardoor ze in de zestiende finales tegen de vierde nummer twee aan de bak moeten. Dat is Portugal, dat net iets beter deed in de groepsfase.

Achtste finales tegen Argentinië: moment om wraak te nemen?

De teams staan in de totale ranking op de plaatsen 16 en 17 van de 32 teams die zich hebben weten te plaatsen. Daardoor moeten ze in de achtste finales aan de bak tegen het eerste reekshoofd.

Dat is ... opnieuw Argentinië, dat in de groepsfase 9 op 9 pakte en een doelsaldo van +9 heeft weten op te tekenen. In een eventuele kwartfinale wacht Ierland, Noord-Korea, Zwitserland of Canada, in de halve finales kunnen Brazilië of Frankrijk volgen.

