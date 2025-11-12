Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen"

Door de blessure van Thibaut Courtois moet bondscoach Rudi Garcia een nieuwe doelman kiezen voor de komende interlands. Analist Thomas Chatelle ziet hierin een belangrijke beslissing voor de korte én lange termijn.

Keuze tussen Sels en Lammens

Met Courtois buiten strijd ligt de keuze tussen Matz Sels en Senne Lammens. Sels vervult al geruime tijd de rol van tweede doelman, terwijl Lammens indruk maakt bij Manchester United. “Bij de Rode Duivels staat Rudi Garcia voor een moeilijke keuze nu Courtois geblesseerd forfait heeft moeten geven voor de trip naar Kazachstan”, stelt Chatelle in Het Belang van Limburg.

De analist geeft aan dat hij voorlopig nog voor Sels zou kiezen. “Ik zou nu nog voor Sels kiezen, maar wel duidelijk aan Lammens communiceren dat er op hem wordt gerekend voor de toekomst.” Volgens Chatelle is Courtois weliswaar de beste doelman ter wereld, maar ooit zal er een opvolger moeten komen.

Lammens als toekomstig nummer twee

Chatelle ziet in Lammens een logische opvolger indien hij zijn huidige vorm kan behouden. “En als Lammens zijn goede start bij Man United doortrekt, kan je niet meer naast hem kijken. Dan denk ik ook dat hij al onze nummer twee moet zijn op het WK. Met Lammens lijkt de opvolging voor Courtois verzekerd.”

Naast de keeperskwestie kijkt Chatelle vooruit naar de komende duels. Hij verwacht geen grote problemen, ook al ontbreken enkele sterkhouders. “Zelfs zonder De Bruyne, Debast en Fofana moeten we in staat zijn om twee keer met ruime cijfers te winnen, zoals in de heenwedstrijden.”





Tot slot wijst Chatelle op de rol die Leandro Trossard kan spelen. Hij ziet hem als mogelijke vervanger van De Bruyne in een leidende positie. “Het blijft ongelofelijk wat hij al jaren aan het presteren is bij Arsenal”, besluit Chatelle.