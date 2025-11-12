Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen"

Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen"
Foto: © photonews
Word fan van België! 2606

Door de blessure van Thibaut Courtois moet bondscoach Rudi Garcia een nieuwe doelman kiezen voor de komende interlands. Analist Thomas Chatelle ziet hierin een belangrijke beslissing voor de korte én lange termijn.

Keuze tussen Sels en Lammens

Met Courtois buiten strijd ligt de keuze tussen Matz Sels en Senne Lammens. Sels vervult al geruime tijd de rol van tweede doelman, terwijl Lammens indruk maakt bij Manchester United. “Bij de Rode Duivels staat Rudi Garcia voor een moeilijke keuze nu Courtois geblesseerd forfait heeft moeten geven voor de trip naar Kazachstan”, stelt Chatelle in Het Belang van Limburg.

De analist geeft aan dat hij voorlopig nog voor Sels zou kiezen. “Ik zou nu nog voor Sels kiezen, maar wel duidelijk aan Lammens communiceren dat er op hem wordt gerekend voor de toekomst.” Volgens Chatelle is Courtois weliswaar de beste doelman ter wereld, maar ooit zal er een opvolger moeten komen.

Lammens als toekomstig nummer twee

Chatelle ziet in Lammens een logische opvolger indien hij zijn huidige vorm kan behouden. “En als Lammens zijn goede start bij Man United doortrekt, kan je niet meer naast hem kijken. Dan denk ik ook dat hij al onze nummer twee moet zijn op het WK. Met Lammens lijkt de opvolging voor Courtois verzekerd.”

Naast de keeperskwestie kijkt Chatelle vooruit naar de komende duels. Hij verwacht geen grote problemen, ook al ontbreken enkele sterkhouders. “Zelfs zonder De Bruyne, Debast en Fofana moeten we in staat zijn om twee keer met ruime cijfers te winnen, zoals in de heenwedstrijden.”

Tot slot wijst Chatelle op de rol die Leandro Trossard kan spelen. Hij ziet hem als mogelijke vervanger van De Bruyne in een leidende positie. “Het blijft ongelofelijk wat hij al jaren aan het presteren is bij Arsenal”, besluit Chatelle.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Thibaut Courtois
Senne Lammens
Matz Sels

Meer nieuws

🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald

🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald

22:00
1
Duidelijk signaal uit Nederland over kandidatuur van Philippe Clement als trainer voor Ajax

Duidelijk signaal uit Nederland over kandidatuur van Philippe Clement als trainer voor Ajax

09:30
Thibaut Courtois duikt plots op in Tubeke: speelt hij dan tóch?

Thibaut Courtois duikt plots op in Tubeke: speelt hij dan tóch?

16:30
Out of niet? Belgische voetbalbond komt met update over Thibaut Courtois

Out of niet? Belgische voetbalbond komt met update over Thibaut Courtois

18:00
10
Debuut bij de A-ploeg in Jupiler Pro League: "Het was voor 90% zeker dat ik zou starten"

Debuut bij de A-ploeg in Jupiler Pro League: "Het was voor 90% zeker dat ik zou starten"

09:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/11: Heitinga - Clement - Van Bommel

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/11: Heitinga - Clement - Van Bommel

08:20
🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht

🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht

07:20
2
Wanneer stopt Christian Benteke met voetballen? Spits is heel eerlijk

Wanneer stopt Christian Benteke met voetballen? Spits is heel eerlijk

06:30
'Speelt Antwerp deze winter volgende sterkhouder kwijt? Nieuwe gegadigde duikt op'

'Speelt Antwerp deze winter volgende sterkhouder kwijt? Nieuwe gegadigde duikt op'

07:00
4
Nederlands panel lacht zich een kriek als ze voorstel voor nieuwe trainer van Ajax horen

Nederlands panel lacht zich een kriek als ze voorstel voor nieuwe trainer van Ajax horen

08:20
Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League

Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League

08:00
1
"Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen

"Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen

07:40
1
Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"

Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"

22:30
Speler Lokeren (ex-Beerschot) duikt op in ... afkickkliniek in Thailand: "Hersenen erg beschadigd"

Speler Lokeren (ex-Beerschot) duikt op in ... afkickkliniek in Thailand: "Hersenen erg beschadigd"

06:00
Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet

Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet

23:00
3
Grote verandering voor Charles De Ketelaere bij Atalanta

Grote verandering voor Charles De Ketelaere bij Atalanta

20:20
Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

22:15
Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel

Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel

19:20
6
Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen Analyse

Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen

11:40
4
🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

21:40
Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren

Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren

19:00
5
Tragisch nieuws: 18-jarige voetballer doodgeschoten door jongere broer

Tragisch nieuws: 18-jarige voetballer doodgeschoten door jongere broer

21:20
1
Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge"

Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge"

21:00
1
De grootste fout die Wouter Vandenhaute bij Anderlecht beging en die uiteindelijk zijn ondergang inluidde Analyse

De grootste fout die Wouter Vandenhaute bij Anderlecht beging en die uiteindelijk zijn ondergang inluidde

20:40
2
STVV-winger Vanwesemael legt uit waarom hij plots afwezig was: "De pijn was niet te harden"

STVV-winger Vanwesemael legt uit waarom hij plots afwezig was: "De pijn was niet te harden"

20:30
'Sterkhouder van Genk staat open voor transfer: zeven miljoen euro richting CEGEKA-Arena'

'Sterkhouder van Genk staat open voor transfer: zeven miljoen euro richting CEGEKA-Arena'

20:00
2
Goots ziet element dat Beerschot zal helpen: "Gaat bepalend zijn om Beveren en Kortrijk onder druk te zetten"

Goots ziet element dat Beerschot zal helpen: "Gaat bepalend zijn om Beveren en Kortrijk onder druk te zetten"

19:50
1
Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"

Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"

19:40
6
Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes

Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes

18:40
5
Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordelijkheidsgevoel Opinie

Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordelijkheidsgevoel

18:10
1
Zware domper in de titelstrijd: seizoen is gedaan voor SK Beveren-aanvaller

Zware domper in de titelstrijd: seizoen is gedaan voor SK Beveren-aanvaller

18:30
Knaltransfer in de maak? 'Vinicius Jr vertrekt voor dit hallucinante bedrag bij Real Madrid'

Knaltransfer in de maak? 'Vinicius Jr vertrekt voor dit hallucinante bedrag bij Real Madrid'

18:20
1
"Dan heeft STVV toch een probleem": Thomas Chatelle ziet serieus gevaar voor de Kanaries

"Dan heeft STVV toch een probleem": Thomas Chatelle ziet serieus gevaar voor de Kanaries

17:40
Na zijn knalprestatie: Jérémy Doku reageert op opvallende kritiek

Na zijn knalprestatie: Jérémy Doku reageert op opvallende kritiek

17:20
Winnen jonge Duivels het WK? Aanvoerder Brughmans waarschuwt ploegmaats

Winnen jonge Duivels het WK? Aanvoerder Brughmans waarschuwt ploegmaats

17:00
Na slag in het gezicht van Somers: meerdere speeldagen schorsing voor Owen Maës

Na slag in het gezicht van Somers: meerdere speeldagen schorsing voor Owen Maës

16:50
5

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 9
Noorwegen Noorwegen 13/11 Estland Estland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 13/11 IJsland IJsland
Armenië Armenië 13/11 Hongarije Hongarije
Frankrijk Frankrijk 13/11 Oekraïne Oekraïne
Moldavië Moldavië 13/11 Italië Italië
Engeland Engeland 13/11 Servië Servië
Andorra Andorra 13/11 Albanië Albanië
Ierland Ierland 13/11 Portugal Portugal
Finland Finland 14/11 Malta Malta
Luxemburg Luxemburg 14/11 Duitsland Duitsland
Gibraltar Gibraltar 14/11 Montenegro Montenegro
Kroatië Kroatië 14/11 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Polen Polen 14/11 Nederland Nederland
Slovakije Slovakije 14/11 Noord-Ierland Noord-Ierland
Kazachstan Kazachstan 15/11 België België
Georgië Georgië 15/11 Spanje Spanje
Cyprus Cyprus 15/11 Oostenrijk Oostenrijk
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Wales Wales
Turkije Turkije 15/11 Bulgarije Bulgarije
Slovenië Slovenië 15/11 Kosovo Kosovo
Zwitserland Zwitserland 15/11 Zweden Zweden
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 15/11 Roemenië Roemenië
Denemarken Denemarken 15/11 Wit-Rusland Wit-Rusland
Griekenland Griekenland 15/11 Schotland Schotland

Nieuwste reacties

Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen" William Wallace William Wallace over 🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht Philippe Cr Philippe Cr over Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn' Padje van Hie. Padje van Hie. over Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes André Coenen André Coenen over Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet bardolino bardolino over "Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen Noobjectivepress Noobjectivepress over Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen" deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordeljikheidsgevoel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved