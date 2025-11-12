Rudi Garcia kiest voor Romeo Vermant: dit is reactie van Lucas Stassin

Lucas Stassin reageerde in de Waalse pers op de keuze van bondscoach Rudi Garcia om Romeo Vermant boven hem te verkiezen. Ondanks zijn teleurstelling richt hij zich op zijn rol bij de Belgische beloften.

Teleurstelling en ambitie

De jonge spits van Saint-Étienne moest opnieuw vaststellen dat hij niet werd opgenomen in de selectie van de Rode Duivels. Dit gebeurde ondanks het wegvallen van Romelu Lukaku en de mindere prestaties van Loïs Openda. Tot zijn ontgoocheling zag hij Vermant zelfs voorrang krijgen en aansluiten bij de A-ploeg in Tubeke.

“Men is altijd teleurgesteld wanneer men niet geselecteerd wordt, zeker als men ambitieus is. Maar het hoort bij het voetbal, het zijn keuzes van de coach. Ik heb altijd gezegd dat ik alles moet geven en dan zien we wel wat er gebeurt bij de volgende selecties”, klinkt het bij Lucas Stassin in La Capitale.

Stassin gaf aan dat er tot nu toe geen rechtstreeks gesprek met Garcia plaatsvond. “Ik heb nog geen specifiek contact gehad met Rudi Garcia. Als hij mij ooit wil bellen, denk ik dat hij dat zal doen. We weten dat hij ons volgt en ook de wedstrijden van de beloften analyseert. Dus het is aan ons om te blijven werken.”

De aanvaller erkende dat zijn situatie verschilt van die van Vermant, die bij Club Brugge speelt en actief is in de Champions League. “We weten dat dit inderdaad meespeelt. De bondscoach had dat in september al gezegd. Romeo speelt bij Brugge, in eerste klasse, en krijgt de kans om de Champions League te spelen. Maar ik ben blij voor Romeo, hij is een goede speler. Er is geen jaloezie tegenover hem.”





Focus op de beloften

Ondanks de teleurstelling blijft Stassin zich richten op de komende interlandperiode met de Belgische beloften. Vrijdag wacht een belangrijke wedstrijd in Oostenrijk. “We weten dat we wat voorsprong hebben in de groep, maar elke match is belangrijk. We hebben in oktober sterke prestaties geleverd, we gaan proberen dat deze week in Oostenrijk te herhalen en een stap dichter te zetten richting kwalificatie voor het EK”, besluit hij.