Stevige oproep naar clubs en gokkantoren: "Existentiële crisis door gokken, is dat dan teveel gevraagd?"

Meer dan duizend(!) spelers werden door de Turkse voetbalbond TFF geschorst na een grootschalig gokschandaal. En dus is de vraag: wat kan er nog in ons land gebeuren en wat met al die reclame voor gokkantoren? Peter Vandenbempt is duidelijk in zijn mening.

Het is een groot schandaal in Turkije, zoveel is duidelijk. Dat heeft Peter Vandenbempt ook duidelijk aangegeven. En dan is er nog de vraag wat er in ons land allemaal al gebeurde of nog zou kunnen gebeuren.

Ondertussen is het al twintig jaar geleden sinds de zaak Ye in ons land. Toch wordt er nog steeds veel gegokt in ons land. "Online gokken is massaal toegenomen", beseft Vandenbempt in De Tafel van Tine.

Online gokken is massaal toegenomen

"Vroeger moest je nog zelf naar het gokkantoor trekken, nu hoef je de kamer niet meer uit. Het anonieme karakter draagt er ook aan bij, waardoor ook de bedragen exponentieel stijgen."

Er is ook nog steeds veel reclame van gokbedrijven in beeld, zowel in de stadions, op de televisie als op de shirts van ploegen. Zet dat ook aan tot gokken? "Uiteraard. Ik ben al jaren rabiate tegenstander van gokreclame op sport in het algemeen en heb daar al veel discussies over gevoerd."

De achterpoortjes zijn nu al gevonden door de gokkantoren

"Met mensen van clubs, ook met mensen van bonafide gokbedrijven. Er zijn syndicaten vanuit een kelder in Hong Kong, maar er zijn ook kantoren met serieuze mensen. We hebben een existentiële crisis meegemaakt die een gevolg was van het gokken. Waarom dan er nog reclame voor maken, is dat dan teveel gevraagd om er mee te stoppen?"

"Het is natuurlijk - zeker na het afschaffen van de tabaksreclame - een grote bron van inkomsten. De afschaffing is onderweg en we zitten in een overgangsperiode. De creatieve geesten maken er dan iets van en de Kansspelcommissie kan daar voorlopig niet tegen optreden."