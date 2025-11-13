Het Yves Vanderhaeghe-effect? Francs Borains verrast en klopt JPL-club

Voor de ogen van Yves Vanderhaeghe, die Igor De Camargo net heeft opgevolgd, heeft Francs Borains donderdag een oefenwedstrijd op Dender gewonnen. Het werd 1-2.

Na enkele overgangsseizoenen hoopte Francs Borains dit jaar een hoofdrol te spelen in de Challenger Pro League. De club zette daarvoor in op een jonge trainer die even ambitieus was als het bestuur: Igor De Camargo.

Maar de eerste ervaring als T1 van de voormalige Braziliaanse spits verliep helemaal niet zoals gehoopt. De Camargo werd ontslagen na twaalf wedstrijden, met een balans van 10 op 36 en een 14e plaats in de Challenger Pro League.

RFB verslaat Dender onder het toeziend oog van Yves Vanderhaeghe

Om hem te vervangen kozen voorzitter Georges-Louis Bouchez en de directie voor de ervaren Yves Vanderhaeghe. Sinds zijn mislukte terugkeer bij Kortrijk in februari was hij uit beeld was verdwenen.

Onder zijn ogen toonde Francs Borains alvast beterschap: het won donderdag een oefenwedstrijd met 1-2 op het veld van Dender, dankzij doelpunten van Kays Ruiz-Atil (op penalty) en Corenthyn Lavie.

Nu moet er nog bevestigd worden in de competitie, tegen RFC Luik en RWDM Brussels na de interlandbreak. Het zijn in elk geval veelbelovende eerste stappen voor de 55-jarige trainer, die het hoe dan ook moeilijk slechter zou kunnen doen dan Igor De Camargo bij de RFB.