🎥 Anderlecht heeft De Cat alweer terug: Belgische U17 uitgeschakeld op WK na enorme blunders tegen Portugal

De Jonge Duivels zijn uitgeschakeld door Portugal in de 1/16e finales van het WK U17. Enkele grote blunders en een enorm gebrek aan offensieve impulsen zorgden voor een terechte zege voor Portugal, al hadden zij met 10 kunnen en misschien wel moeten eindigen na een zware overtreding op Mokio.

De Belgische U17 nam het vrijdagnamiddag op tegen Portugal in de 1/16e finales van het WK. Meteen een clash tussen twee van de sterkste teams op het tornooi, al waren de Belgen wel favoriet. Er werd gespeeld met De Cat en Mokio in de basis.

De jonge Duivels namen de partij snel in handen, maar niet voor lang. Door slordigheden in het begin kwamen er redelijk wat counters voor de tegenstander, al zat de wedstrijd toch best goed op slot. Portugal was dankzij de scherpe counters toch de gevaarlijkste ploeg in de eerste helft.

Bondscoach Bob Browaeys wou graag rood zien na een challenge voor de Portugese kapitein Quintas, die een smerige beuk uitdeelde aan een Belg toen het leer al lang weg was. Hij kwam met geel weg, omdat de intensiteit 'medium' was, volgens de Roemeense ref.

Geblunder voor rust

Na 38 minuten spelen klommen de Portugezen terecht op voorsprong. Een ferme blunder van Jonkers zorgde ervoor dat de tegenstander in balbezit kwam vlak voor het doel van de Belgen. Cabral kon met een knappe omhaal de score openen. Het was te merken dat er nadien frustraties opspeelden bij de jonge Duivels.





Een enorm zwak België kwam er eigenlijk gewoon niet aan te pas. Op slag van rust gaf Axl Wins een enorm slechte terugspeelbal op doelman Lucca Brughmans, die nog wel op tijd op de bal ging zijn. In plaats van het zakelijk op te lossen wou de Genk-doelman het met een klein trucje doen, maar dat liep in het honderd. Cabral snoepte hem het leer af en kon zo in een leeg doel afwerken.

Fernandez houdt de hoop levend

In de extra tijd van de extra tijd scoorde Noah Fernandez met een fantastische vrije trap de aansluitingstreffer. Paal-binnen op een héél goed moment. Na een eerste helft met heel wat blunders was er werk aan de winkel.

De Portugezen kwamen meteen sterk uit de kleedkamers. Doelman Brughmans hield de Duivels enkele keren goed in de wedstrijd. De tegenstanders begonnen tijd te rekken waar het kon, wat voor de nodige frustraties zorgde. België kon praktisch niets klaarspelen op aanvallend vlak, terwijl het bleef klungelen onder druk achteraan.

WK zit erop voor de Belgische U17

Een dikke tien minuten voor het einde kreeg Bernardo Lima geel voor een zware overtreding op de enkel van Mokio terwijl er geen bal in de buurt was. Na een challenge van bondscoach Bob Browaeys bleef de ref bij zijn beslissing. Een bijna niet te begrijpen keuze van de ref.

Zonder een echt slotoffensief van België eindigde de wedstrijd op een 2-1 nederlaag voor onze nationale U17. Zo liggen ze al veel vroeger dan gehoopt uit het tornooi, en heeft Anderlecht Nathan De Cat al zeker weer terug voor hun volgende wedstrijd tegen La Louvière.