Alle ogen bij Rode Duivels gericht op één man: "Ze hebben hem te lang links laten liggen"

Alle ogen in Astana zijn vanavond gericht op één man: Hans Vanaken (33). Bij Club Brugge is hij al jaren de draaischijf, en nu moet hij dat kunstje herhalen bij de Rode Duivels in afwezigheid van de geblesseerde Kevin De Bruyne.

“Ze moeten zoveel mogelijk ballen bij hem krijgen", benadrukt Marc Degryse in HLN. En dat is geen overbodige luxe, want zonder De Bruyne liep het al vaker mis.

Exact een jaar geleden moesten de Duivels ook zonder hun nummer tien spelen, in de Nations League tegen Israël. Die match werd het dieptepunt van een inspiratieloze 1 op 12, waarna bondscoach Domenico Tedesco zijn koffers mocht pakken. Toen was er bovendien een opmerkelijke keuze op tien: Arne Engels verving De Bruyne. Vanaken? Daar had Tedesco geen vertrouwen in.

Onder Rudi Garcia is Vanaken volledig in ere hersteld. Garcia en sports director Vincent Mannaert twijfelen niet aan zijn kwaliteiten, iets wat onder Tedesco en zelfs Roberto Martínez te vaak wel gebeurde. “Hij voetbalt al jaren op dit niveau. Ze hebben hem te lang links laten liggen", zegt Degryse.

Vanaken omringen met offensieve spelers

Daarom lijkt het logisch dat Vanaken nu de meest offensieve middenvelder wordt tegen Kazachstan én Liechtenstein. Ook Thomas Buffel ziet in Vanaken de ideale vervanger voor De Bruyne. Volgens de 35-voudige Rode Duivel biedt Vanaken het volledige pakket: infiltraties in de box, scorend vermogen, vista en een uitstekende timing.

Vanaken krijgt bovendien een rol die hij door en door kent van bij Club Brugge. Meer vooruitgeschoven, offensief denken, de spits en flankspelers bedienen en de diepte zoeken: het ligt hem perfect. “Zeker tegen een lager blok zoals dat van Kazachstan kan hij het verschil maken", klinkt het bij Degryse. 

Toch mag volgens Degryse niet alles op Vanakens schouders terechtkomen. Hij pleit voor een uitgesproken offensieve aanpak met Raskin als breker en Vanaken én de in vorm verkerende Trossard als aanvallende middenvelders, geflankeerd door Doku en Saelemaekers. 

