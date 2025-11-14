De Cat en Mokio hun impact gewikt en gewogen: "Ze steken er bovenuit"

De Belgische U17 staan vandaag voor een loodzware opdracht tegen Europees kampioen Portugal, maar bondscoach Bob Browaeys rekent op twee versterkingen van formaat. Nathan De Cat en Jorthy Mokio zijn net op tijd gearriveerd in Qatar en vormen straks de troeven die het verschil moeten maken.

De komst van het duo was geen evidentie. Zowel Anderlecht als hun buitenlandse clubs hielden hen liefst thuis in deze drukke periode, maar tijdens een interlandbreak mogen teams geen spelers tegenhouden. Browaeys besloot twee plekken vrij te houden in zijn beperkte selectie.

Kijk naar hun profiel en het wordt meteen duidelijk waarom. Op Transfermarkt behoren De Cat en Mokio tot de duurste spelers van het hele WK U17. De Cat is op zijn 17de al vaste waarde bij Anderlecht, terwijl Mokio al Europees heeft uitgeblonken en zelfs al werd opgeroepen als A-international.

Ook kenners onderschrijven hun uitzonderlijke niveau. “Qua talent en potentieel steken ze er echt bovenuit", zegt jeugdexpert Peter Verbeke bij Sporza. “Zij spelen al lange tijd op het hoogste niveau, terwijl veel jongens hier nog bij jeugd- of beloftenploegen actief zijn.” Toch waarschuwt hij: Portugal blijft een topland in talentontwikkeling, dus onderschatting is uitgesloten.

De Cat en Mokio komen om het WK te winnen

Volgens U19-bondscoach David Penneman, die in Qatar als analist bij de groep aansloot, zullen beide spelers vooral rust en structuur brengen. “Voetbal bij de U17 is soms chaotisch. Nathan en Jorthy kunnen met hun ervaring van bij de A-ploegen zorgen voor beter game-management, zeker omdat ze op het middenveld spelen.” V





erbeke noemt De Cat daarbij “een echte box-to-box met defensieve én aanvallende impact.” Maar het is niet alleen hun voetballende kwaliteit die het verschil kan maken. Penneman ziet vooral hun mentaliteit als een gigantische meerwaarde. “Ze zijn met de perfecte ingesteldheid naar Qatar afgereisd. Ze zien dit niet als een stap terug, maar komen met een missie: het WK winnen, niets minder. Zulke mentaliteit werkt aanstekelijk. En die spirit kunnen we gebruiken tegen Portugal.”