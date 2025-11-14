"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat er geen twijfels over bestaan voor cruciale clash

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat er geen twijfels over bestaan voor cruciale clash
Foto: © photonews

De Rode Duivels bereiden zich in ijzige omstandigheden voor op hun cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan. In Astana gaf bondscoach Rudi Garcia duidelijkheid over één keuze, maar hield hij een andere bewust geheim.

De Rode Duivels nemen het zaterdagnamiddag op tegen Kazachstan. Na een lange reis zijn ze aangekomen in Astana, waar de temperaturen onder het vriespunt liggen.

Op vrijdag gaf bondscoach Rudi Garcia er zijn laatste persconferentie, naast Youri Tielemans. Hij is ondertussen de vaste kapitein, bovendien neemt er op het persmoment meestal ook een speler plaats die in de basis zal starten.

Garcia bevestigt kapiteinsband, maar zwijgt over zijn doelman

Allemaal signalen, maar Garcia bevestigde de vermoedens dus ook. "Ik zeg nog niet wie er morgen in doel zal staan. Ik wil de tegenstander niet wijzer maken. Ik kan alleen maar zeggen dat Tielemans de aanvoerder zal zijn", verklapte hij volgens Het Nieuwsblad.

"Dus je weet al dat hij begint. Maar het belangrijkste is dat we ons kwalificeren. Kazachstan had Wales en Noord-Macedonië hier moeten kloppen en ze hadden pech", klinkt het nog bij Garcia.

Maar excuses mogen er absoluut niet zijn. België moet altijd winnen van een land als Kazachstan. Bij een zege zijn de Rode Duivels overigens zeker van hun deelname aan het WK 2026.

Volg Kazachstan - België live op Voetbalkrant.com vanaf 15:00 (15/11).

België
Kazachstan
Rudi Garcia
Youri Tielemans

