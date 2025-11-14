Ophef rond vader van Aleksandar Stankovic (Club Brugge): opvallend ontslag na pittige clash met journalist

Aleksandar Stankovic is een vaste waarde bij Club Brugge, maar ook zijn vader Dejan blijft nieuws halen. De ex-coach van onder meer Rode Ster en Sampdoria kreeg in Rusland onverwacht zijn ontslag.

Aleksandar Stankovic speelt sinds afgelopen zomer bij Club Brugge. De Servische middenvelder is ondertussen al niet meer weg te denken uit de basiself van Nicky Hayen. Het voetbaltalent dat hij heeft, zit in de familie.

Vader Dejan Stankovic kende namelijk een mooie spelerscarrière bij Rode Ster Belgrado, Lazio en Inter Milan. Nadien begon hij als trainer te werken. Ook als coach was hij al bij een aantal clubs actief.

Rode Ster Belgrado, Sampdoria, Ferencvaros en tenslotte Spartak Moskou. Hij kwam in juli 2024 toe bij de Russische club, maar daar werd hij ondertussen ontslagen.

Spartak Moskou zet Dejan Stankovic aan de deur

"Momenteel staan de Rood-Witten zesde in de stand van de Russische Premier League, en dat voldoet niet aan de verwachtingen van het clubbestuur. Daarom werd besloten om in onderling overleg uit elkaar te gaan", klinkt het op de clubwebsite.





Toch blijft het een heel opvallend ontslag. Spartak won afgelopen weekend namelijk nog met 1-2 van Achmat Grozny. Na afloop kwam hij nogal scherp uit de hoek tegenover een journalist die een vraag over de scheidsrechter stelde.

"Waarom provoceer je me met deze vraag? Ken jij wel iets van voetbal? Weet jij met welke opstelling ik heb gespeeld, waarom ik die wissels heb gedaan? Je weet helemaal niets. Je weet alleen maar onzin uit te kramen. Jij, net als de anderen, weet alleen maar een opmerking te maken over de scheidsrechter", zei Stankovic volgens Het Nieuwsblad.