Vanavond aan de aftrap, maar ook deze jeugdinternational kan nog voor Congo kiezen

Stanis Idumbo, de jonge aanvaller van AS Monaco onder coach Sébastien Pocognoli, staat vrijdag aan de aftrap tegen Oostenrijk voor de Belgische beloften. Met een sterke prestatie kan hij zijn ploeg dichter bij het EK 2027 brengen.

De aanvaller heeft de dubbele nationaliteit en kan ook voor DR Congo kiezen, zoals recent ook Mathieu Epolo en Mario Stroeykens deden.

Toch blijft Idumbo voorlopig bij de Rode Duivels. “Voorlopig ben ik bij België. Maar je weet nooit wat de toekomst brengt. Het hangt ook af van wat de nationale ploeg wil en welke kansen je krijgt", zegt hij in LDH.

Voor Idumbo spelen zowel emotie als carrière-overwegingen een rol. “Soms kies je uit het hart en kom je in een lastig parket, soms met alleen rationele keuzes ook. Het belangrijkste is dat je speelt", legt hij uit.

Speelminuten zijn het belangrijkste voor Idumbo

Hij benadrukt nogmaals: “Als ik blijf in België, is dat voor speelminuten. Kijk naar Malick Fofana: hij kwam bijna uit het niets bij de beloften. Alles is mogelijk, voor mij ook.” Over Frankrijk - waar hij ook voor kan spelen - zei hij lachend: “Alleen God weet dat.”

Het mag duidelijk zijn dat zijn definitieve keuze nog niet gemaakt is. “Het is een kwestie van wie me vertrouwen geeft en hoe ik kan groeien. Het hart speelt mee, maar je moet ook rationeel nadenken. Uiteindelijk moet je je keuze maken en er volledig achter staan.”

