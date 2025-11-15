Boskamp streng voor Anderlecht: "Al acht keer gedacht en telkens stelden ze me teleur"

Boskamp streng voor Anderlecht: "Al acht keer gedacht en telkens stelden ze me teleur"

RSC Anderlecht heeft de wind eindelijk in de zeilen, zo lijkt het wel. De overwinning tegen Club Brugge deed heel de paars-witte familie veel deugd. Een nieuwe voorzitter, een nieuw elan? Ook op langere termijn?

RSC Anderlecht staat knap derde in de Jupiler Pro League. De overwinning tegen Club Brugge deed iedereen zichtbaar deugd. En zo heeft paars-wit toch opnieuw een stap gezet.

Is RSC Anderlecht nu echt vertrokken?

Of zo lijkt het toch op z'n minst. Rest de vraag: wat vinden de analisten ervan? Ook Johan Boskamp heeft alvast zijn mening gedeeld. De gewezen speler en coach van Anderlecht kent het huis dan ook goed.

Of ze nu echt vertrokken zijn bij Anderlecht? "Ik durf het niet zeggen. Ik heb dat al minstens een keer of acht gedacht, maar elke keer weer stelden ze me teleur", aldus Bossie in Het Belang van Limburg over de zaak.

De nieuwe wind van Anderlecht onder Michael Verschueren?

"Ik zou het vreemd vinden dat alles nu ineens is opgelost door het vertrek van Wouter Vandenhaute. Het is niet dat die man alles in z'n eentje besliste, hè."

Johan Boskamp had verder wel lof voor de supporters, die altijd al geweldig zijn geweest volgens hem. Ze kunnen iemand onvoorwaardelijk steunen - kijk maar naar Luc Nilis toen de rest van België hem niet moest. "Ik ben nu wel benieuwd op welke vlakken Michael Verschueren een andere koers gaat varen."

