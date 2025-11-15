Hans Vanaken schitterde bij de Rode Duivels: Marc Degryse kan er niet duidelijker over zijn

Hans Vanaken was tegen Kazachstan een van de weinige Rode Duivels die wél indruk maakten. De middenvelder droeg de kapiteinsband, scoorde én speelde een sterke wedstrijd, wat opnieuw vragen oproept over zijn rol in de nationale ploeg.

Hoewel de Rode Duivels als geheel teleurstelden tegen Kazachstan, waren er ook lichtpuntjes. Een daarvan was zeker Hans Vanaken, die de kapiteinsband zelfs om de arm kreeg.

De middenvelder van Club Brugge speelde een goede wedstrijd, was bij de besten op het veld en scoorde zelfs het enige Belgische doelpunt. Marc Degryse vindt het jammer dat Vanaken niet eerder bij de Rode Duivels boven water kon komen.

Marc Degryse ziet in Vanaken een basisspeler bij de Rode Duivels

"Ze hebben hem te lang genegeerd", is de analist duidelijk bij VTM. "Hij speelde zoals hij bij Club Brugge speelt. Hij was dominant, dook vaak op en was juist waar hij moest zijn bij het doelpunt. Hij voelde het goed aan, speelde simpele ballen en bediende Doku goed."

Het lijkt onwaarschijnlijk dat bondscoach Rudi Garcia hem nu plots uit de basis haalt voor de cruciale interland tegen Liechtenstein. Moet Vanaken een vaste plaats krijgen bij de Duivels?





"Wat mij betreft wel, want je hebt met één zes genoeg. Tegen Frankrijk of Spanje kun je eventueel alleen De Bruyne zetten. Maar zoals tegen Oekraïne in Genk: De Bruyne en Vanaken speelden ze kapot, al was Lukaku er toen ook wel bij", besluit Degryse.