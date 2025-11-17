Dit zijn de 3 genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals: wie is de beste trainer van het afgelopen jaar?

Nicky Hayen, Vincent Kompany en Sébastien Pocognoli zijn de drie finalisten voor de Trofee Raymond Goethals 2025. Dat maakte de organisatie maandag bekend, nadat de drie coaches het meeste aantal stemmen verzamelden in de eerste stemronde.

Pocognoli schreef bij Union geschiedenis door de club voor het eerst in 90 jaar opnieuw kampioen te maken. Intussen trok hij naar de Franse Ligue 1, waar hij aan de slag ging bij Monaco.

Kompany kende dan weer een droomstart bij Bayern München. In zijn eerste seizoen pakte hij meteen de Bundesliga-titel en het nieuwe jaar begon met zestien opeenvolgende overwinningen. De jury lijkt onder de indruk van zijn snelle ontwikkeling als topcoach.

Hayen greep vorig seizoen uit bij Club Brugge. Hij pakte de beker, haalde de achtste finales van de Champions League en werd vicekampioen in de competitie. Vorig jaar won hij al de trofee en dus maakt hij kans op een dubbele bekroning.

Broos net naast podium

Hugo Broos strandde net naast het podium. De bondscoach van Zuid-Afrika wist zijn land naar het WK van 2026 te loodsen, verdeeld over de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt, maar leverden dit keer geen nominatie op.





Parallel aan de hoofdprijs werden ook de drie genomineerden voor de Prijs Dominique D’Onofrio bekendgemaakt: Nathan De Cat, Aleksandar Stankovic en Luka Vuskovic. Op 15 december volgt de tweede stemronde in Salons De Romree in Grimbergen, waarna beide trofeeën officieel worden uitgereikt.