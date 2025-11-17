Ex-Anderlecht-coach Brian Riemer zit met grote problemen bij Denemarken: "Dit komt echt op slecht moment"

Brian Riemer slaat alarm bij Denemarken richting het allesbeslissende kwalificatieduel tegen Schotland. De bondscoach ziet zijn voorbereiding verstoord door een griepvirus dat al meerdere spelers heeft getroffen. "We maken ons zorgen, dit komt echt op een slecht moment", zei hij.

Het virus legde onder meer Joachim Andersen en Rasmus Højlund al aan de kant voor de wedstrijd tegen Wit-Rusland. Ook binnen de staf zijn er zieken. “We hebben ook een ziek staflid. De dokter is ermee aan de slag gegaan. Je kunt jezelf niet honderd procent beschermen", aldus Riemer. “Het is de tijd van het jaar voor zulke dingen.”

Toch blijft de bondscoach voorzichtig optimistisch. “We houden het continu in de gaten", zei hij. “We moeten de situatie accepteren. Er is een verschil tussen een beetje ziek zijn en in bed liggen. Hopelijk zijn dinsdag genoeg mannen fit om te strijden.”

Allesbeslissende match tussen Denemarken en Schotland

Ook bij de tegenstander staat de druk hoog. Schotland kan zich voor het eerst sinds 1998 opnieuw plaatsen voor het WK en speelt vol vertrouwen in Hampden Park. “Speel met de verwachting van succes en niet met de angst om te falen", benadrukte bondscoach Steve Clarke. “We hebben het publiek vanaf de eerste minuut nodig.”

De Denen kwamen tegen Wit-Rusland niet verder dan 2-2 en zitten daardoor in een benarde situatie. Gustav Isaksen, die scoorde, was bijzonder kritisch. “Het was een ramp", klonk het scherp. “Als we niet van Wit-Rusland winnen, verdienen we het niet om naar het WK te gaan.”

Beide landen verspeelden punten, waardoor de beslissing dinsdagavond valt op Schotse bodem. Denemarken start met één punt voorsprong, maar moet op een kolkend Hampden Park zien stand te houden en hopen dat het virus niet verder toeslaat.