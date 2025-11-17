Ex-Anderlecht-coach Brian Riemer zit met grote problemen bij Denemarken: "Dit komt echt op slecht moment"

Ex-Anderlecht-coach Brian Riemer zit met grote problemen bij Denemarken: "Dit komt echt op slecht moment"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Brian Riemer slaat alarm bij Denemarken richting het allesbeslissende kwalificatieduel tegen Schotland. De bondscoach ziet zijn voorbereiding verstoord door een griepvirus dat al meerdere spelers heeft getroffen. "We maken ons zorgen, dit komt echt op een slecht moment", zei hij.

Het virus legde onder meer Joachim Andersen en Rasmus Højlund al aan de kant voor de wedstrijd tegen Wit-Rusland. Ook binnen de staf zijn er zieken. “We hebben ook een ziek staflid. De dokter is ermee aan de slag gegaan. Je kunt jezelf niet honderd procent beschermen", aldus Riemer. “Het is de tijd van het jaar voor zulke dingen.”

Toch blijft de bondscoach voorzichtig optimistisch. “We houden het continu in de gaten", zei hij. “We moeten de situatie accepteren. Er is een verschil tussen een beetje ziek zijn en in bed liggen. Hopelijk zijn dinsdag genoeg mannen fit om te strijden.”

Allesbeslissende match tussen Denemarken en Schotland

Ook bij de tegenstander staat de druk hoog. Schotland kan zich voor het eerst sinds 1998 opnieuw plaatsen voor het WK en speelt vol vertrouwen in Hampden Park. “Speel met de verwachting van succes en niet met de angst om te falen", benadrukte bondscoach Steve Clarke. “We hebben het publiek vanaf de eerste minuut nodig.”

De Denen kwamen tegen Wit-Rusland niet verder dan 2-2 en zitten daardoor in een benarde situatie. Gustav Isaksen, die scoorde, was bijzonder kritisch. “Het was een ramp", klonk het scherp. “Als we niet van Wit-Rusland winnen, verdienen we het niet om naar het WK te gaan.”

Beide landen verspeelden punten, waardoor de beslissing dinsdagavond valt op Schotse bodem. Denemarken start met één punt voorsprong, maar moet op een kolkend Hampden Park zien stand te houden en hopen dat het virus niet verder toeslaat.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
Denemarken

Meer nieuws

Gaan we wel met Rudi Garcia naar het WK? De signalen zijn niet echt geruststellend voor de Fransman

Gaan we wel met Rudi Garcia naar het WK? De signalen zijn niet echt geruststellend voor de Fransman

14:30
Nieuw stadion voor Anderlecht? Club geeft meer uitleg na woorden ex-voorzitter Wouter Vandenhaute

Nieuw stadion voor Anderlecht? Club geeft meer uitleg na woorden ex-voorzitter Wouter Vandenhaute

13:00
2
Europese topclubs staan in de rij voor Nathan De Cat: dit enorme bedrag vraagt Anderlecht

Europese topclubs staan in de rij voor Nathan De Cat: dit enorme bedrag vraagt Anderlecht

10:30
22
Tristan Degreef komt met heel groot nieuws tijdens interlandperiode

Tristan Degreef komt met heel groot nieuws tijdens interlandperiode

10:00
Vandenbempt doet pijnlijke vaststelling over Rode Duivels na "afgang" tegen Kazachstan

Vandenbempt doet pijnlijke vaststelling over Rode Duivels na "afgang" tegen Kazachstan

13:30
Dit zijn de 3 genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals: wie is de beste trainer van het afgelopen jaar?

Dit zijn de 3 genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals: wie is de beste trainer van het afgelopen jaar?

12:23
6
De reden van zijn afwezigheid: Duitse international gearresteerd met illegale wapens

De reden van zijn afwezigheid: Duitse international gearresteerd met illegale wapens

12:40
Luik loopt storm voor Rode Duivels: Sclessin zal daveren

Luik loopt storm voor Rode Duivels: Sclessin zal daveren

12:00
Acht jaar later keren de Rode Duivels terug naar Luik: alleen deze speler blijft nog over

Acht jaar later keren de Rode Duivels terug naar Luik: alleen deze speler blijft nog over

11:40
1
Opvallend: Erling Haaland bedankt Italiaans international... die constant in zijn billen kneep

Opvallend: Erling Haaland bedankt Italiaans international... die constant in zijn billen kneep

11:20
🎥 Ernstige beschuldigingen: heeft DR Congo voodoo en hekserij gebruikt om Nigeria te verslaan?

🎥 Ernstige beschuldigingen: heeft DR Congo voodoo en hekserij gebruikt om Nigeria te verslaan?

11:00
2
KAA Gent heeft er een slechte herinnering aan: deze scheidsrechter moet cruciaal duel van Rode Duivels fluiten

KAA Gent heeft er een slechte herinnering aan: deze scheidsrechter moet cruciaal duel van Rode Duivels fluiten

09:00
Italiaanse bondscoach Gattuso verandert volledig van toon na vernedering tegen Noorwegen

Italiaanse bondscoach Gattuso verandert volledig van toon na vernedering tegen Noorwegen

09:30
Georges Leekens zet Rode Duivel op zijn plaats: "Dan moet je nederig blijven"

Georges Leekens zet Rode Duivel op zijn plaats: "Dan moet je nederig blijven"

08:40
1
Analist waarschuwt Nathan De Cat: dit parcours moet hij zeker weten te vermijden

Analist waarschuwt Nathan De Cat: dit parcours moet hij zeker weten te vermijden

06:30
Totale afgang: Italië vernederd door Noorwegen en veroordeeld tot WK-barrages

Totale afgang: Italië vernederd door Noorwegen en veroordeeld tot WK-barrages

08:20
Zonder Ronaldo: Portugal geeft het heilige nummer 7 aan... een speler van Club Brugge

Zonder Ronaldo: Portugal geeft het heilige nummer 7 aan... een speler van Club Brugge

08:00
🎥 Compleet waanzinnig slot: 23-jarige knalt Ierland in extremis met hattrick naar WK-barrages

🎥 Compleet waanzinnig slot: 23-jarige knalt Ierland in extremis met hattrick naar WK-barrages

07:40
Analiste spreekt klare taal: deze vijf namen moeten zeker mee met Rode Duivels naar het WK

Analiste spreekt klare taal: deze vijf namen moeten zeker mee met Rode Duivels naar het WK

07:00
5
Met een hoop (ex-)JPL-spelers in de hoofdrol: Congo plaatst zich voor internationale barrages na thriller tegen Nigeria

Met een hoop (ex-)JPL-spelers in de hoofdrol: Congo plaatst zich voor internationale barrages na thriller tegen Nigeria

07:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Vermant - David - Verschaeren - Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Vermant - David - Verschaeren - Tzolis

21:40
"Match van zijn leven gespeeld": was dit de beste man op het veld in Kazachstan?

"Match van zijn leven gespeeld": was dit de beste man op het veld in Kazachstan?

23:00
5
Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten

Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten

18:00
7
'Saint-Etienne wil van hem af: vraagprijs van Lucas Stassin neemt forse duik'

'Saint-Etienne wil van hem af: vraagprijs van Lucas Stassin neemt forse duik'

22:30
1
'Romeo Vermant krijgt concurrentie uit JPL voor transfer naar Bundesliga'

'Romeo Vermant krijgt concurrentie uit JPL voor transfer naar Bundesliga'

21:40
1
'Geen goed nieuws voor Genk: transfersom van Mika Godts zou wel eens kunnen tegenvallen'

'Geen goed nieuws voor Genk: transfersom van Mika Godts zou wel eens kunnen tegenvallen'

22:00
Anderlecht heeft piepjonge Braziliaan op de radar staan

Anderlecht heeft piepjonge Braziliaan op de radar staan

17:00
8
Meer informatie over blessure van sterkhouder Standard tijdens interlandbreak bekend

Meer informatie over blessure van sterkhouder Standard tijdens interlandbreak bekend

21:20
1
Frank Raes zegt welke ervaren pion moet thuisblijven om De Cat mee te nemen naar het WK

Frank Raes zegt welke ervaren pion moet thuisblijven om De Cat mee te nemen naar het WK

21:00
1
📷 "Neem het mij niet kwalijk": Ex-voorzitter van Belgische profclub schreeuwt om nieuwe bondscoach

📷 "Neem het mij niet kwalijk": Ex-voorzitter van Belgische profclub schreeuwt om nieuwe bondscoach

20:30
6
Geen Black Friday: Union SG pakt uit met alternatieve actie

Geen Black Friday: Union SG pakt uit met alternatieve actie

20:00
1
"Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois

"Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois

19:00
21
Frustraties Noa Lang met Antonio Conte groeien: hij wil al weg

Frustraties Noa Lang met Antonio Conte groeien: hij wil al weg

18:30
3
'Voormalig Portugees international op lijstje van Club Brugge'

'Voormalig Portugees international op lijstje van Club Brugge'

19:30
Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen"

Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen"

17:30
8
Belgisch talent - dichtbij Duivels - kreeg zijn transfer niet en vader werd er gek van: "Elke dag telefoons"

Belgisch talent - dichtbij Duivels - kreeg zijn transfer niet en vader werd er gek van: "Elke dag telefoons"

16:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Dit zijn de 3 genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals: wie is de beste trainer van het afgelopen jaar? JaKu JaKu over Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt Dirk1897 Dirk1897 over Nieuw stadion voor Anderlecht? Club geeft meer uitleg na woorden ex-voorzitter Wouter Vandenhaute André Coenen André Coenen over Europese topclubs staan in de rij voor Nathan De Cat: dit enorme bedrag vraagt Anderlecht CringeMedia CringeMedia over 🎥 Ernstige beschuldigingen: heeft DR Congo voodoo en hekserij gebruikt om Nigeria te verslaan? André Coenen André Coenen over "Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois Impala Impala over Marc Degryse had andere keuze gemaakt bij Rode Duivels laszlo laszlo over Spijt van zijn vertrek? Bij Antwerp was hij de koning te rijk en nu krijgt hij bakken kritiek liersesupp liersesupp over Acht jaar later keren de Rode Duivels terug naar Luik: alleen deze speler blijft nog over Svédél Svédél over Frustraties Noa Lang met Antonio Conte groeien: hij wil al weg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved