Pocognoli praat voor het eerst vrijuit over overstap naar Monaco: "Daarom ben ik vertrokken bij Union"

Sébastien Pocognoli verliet Union SG middenin het seizoen voor AS Monaco. De coach legt voor het eerst de drijfredenen achter zijn keuze uit.

Sébastien Pocognoli had de voorbije weken amper de tijd om stil te staan bij zijn overstap naar AS Monaco. "We hebben ondertussen zeven wedstrijden gespeeld in een drietal weken."

"Deze interlandperiode zorgt ervoor dat ik dieper in detail kan werken met de spelers die hier nog zijn", gaat Pocognoli verder bij RMC Sport. "En zelf heb ik ook even de tijd om te settelen."

Verrassende keuze

De keuze van Poco om Les Unionistes middenin het seizoen te verlaten kwam als een verrassing. "Ik besef dat het een gespreksonderwerp is geweest in België én in Frankrijk."

"Mijn beslissing om Union te verlaten werd beïnvloed door mijn honger naar sportieve vooruitgang", legt de voormalige Rode Duivel uit. "Het was een weloverwogen keuze."





Honger naar sportieve vooruitgang

"De mensen moeten begrijpen dat ik de eerste coach ben die een titel heeft gepakt met Union én er een tweede seizoen is gebleven", besluit Pocognoli. "Terwijl onze beste spelers vertrokken. Ik moest deze kans dus grijpen om mezelf uit te dagen."